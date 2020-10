Oroscopo 28 ottobre 2020: Leone in ripresa, progetti importanti per Bilancia

L’Oroscopo del 28 ottobre denota una ripresa per i nati sotto il segno del Leone. I nati sotto il segno della Bilancia potranno fare progetti a lungo termine

Previsioni 28 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno devono prepararsi ad affrontare una giornata particolarmente attiva. Ci sono molte cose da risolvere e a cui pensare. Non lasciatevi prendere dallo sconforto e risolvete una questione per volta. In amore ci sarà qualche tensione, rimandate i chiarimenti.

Toro. In amore c’è qualche risentimento dovuto a questioni probabilmente irrisolte. Cercate di essere un po’ meno intransigenti. Dal punto di vista lavorativo, invece, ci sono ancora delle problematiche da risolvete. Verso la fine della settimana arriveranno buone notizie, non demordete.

Gemelli. Spesso vi lasciate prendere dagli ideali trascurando l’aspetto realistico della vita. Cercate di essere un po’ più pratici e meno teorici. Sognare è importante, ma talvolta è necessario tenere i piedi ben saldi a terra. Evitate di spendere troppo denaro, siate più parsimoniosi e lungimiranti.

Cancro. L’Oroscopo del 28 ottobre denota ancora la presenza di qualche problema economico. Le spese sono tante e le entrate troppo poche. Questo potrebbe far nascere qualche disguido anche all’interno del nucleo familiare. Cercate di tenere la sfera sentimentale separata dalle altre.

Leone. I nati sotto questo segno vivranno miglioramenti sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Cercate di mantenere la calma e di non accendervi per ogni singola sciocchezza. Se qualcuno ha un parere differente dal vostro non dovete necessariamente fargli guerra.

Vergine. Attenzione alle spese di troppo. In questo periodo potreste essere tentati a dare luogo ad acquisti impulsivi di cui potreste pentirvi. Se avete avuto delle discussioni di recente, sia in campo professionale sia sentimentale, oggi le tensioni verranno allentate. Giornata adatta per i chiarimenti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il vostro momento. Sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale, avrete grosse soddisfazioni. In amore ci sono delle novità in arrivo, non è escluso che possiate conoscere qualcuno di interessante. Nel lavoro si sta smuovendo qualcosa. Ottimo momento per fare progetti a lungo termine.

Scorpione. Mercurio nel segno metterà in luce gli aspetti più intraprendenti del vostro carattere. In campo lavorativo è il momento giusto per investire o per cimentarvi in un nuovo progetto. Ottimo momento anche per quanto riguarda le relazioni. Sono favorite le nuove conoscenze, approfittatene.

Sagittario. Non sentitevi responsabili di cose che non vi riguardano. Cercate di pensare un po’ di più ai vostri progetti e al vostro futuro. In amore si prospettano giornate molto interessanti. Dal punto di vista lavorativo, invece, c’è possibilità di cominciare un nuovo progetto. Valutate attentamente pro e contro.

Capricorno. Oggi sarete pervasi dalla mania del controllo. Questo potrebbe portare alla nascita di conflitti con i vostri superiori. Cercate di non trasformare la vostra fama di successo in insubordinazione, o potreste correre seri rischi. In amore cercate di non essere troppo autoritari.

Acquario. L’Oroscopo dei nati sotto questo segno denota una certa voglia di cambiamento. In campo lavorativo è il momento di prendere una decisione importante. Cercate di mantenere la calma e di non agire d’impulso. In amore vi aspettano giorni pieni di passione, godeteveli.

Pesci. In questo periodo vi sentite particolarmente appagati dal punto di vista personale e lavorativo. Siete pervasi dall’ottimismo e questo potrebbe spingervi a cadere nell’errore di sottovalutare certe situazioni. Affrontare la vita con il sorriso va bene, ma non bisogna trascurare i piccoli dettagli.