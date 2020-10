Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 28 ottobre 2020: Valentina in lacrime, segnalazione su un corteggiatore

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la settimana di programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo di vedere un altro appuntamento dedicato al Trono classico e over insieme.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Gli spoiler ci dicono che ci sarà una segnalazione e una dama scoppierà a piangere al punto di lasciare lo studio. Per tutte le altre anticipazioni dettagliate fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Segnalazione di Nino su un corteggiatore di Sophie

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Nino,nello studio 6 dell’Elios in Roma farà una segnalazione su un corteggiatore di Sophie. In poche parole, un suo caro amico gli ha riferito che questo ragazzo è stato un mese fa in vacanza con una giovane e che i due si continuano a sentire tutt’oggi.

Naturalmente, il diretto interessato negherà assolutamente tutto dicendo la sua. In pratica il corteggiatore in trasmissione confesserà che lui ha fatto un viaggio con la sua ex fidanzata, ma molto tempo fa. Subito dopo si parlerà di altri protagonisti del parterre senior di U&D.

Trono over: Valentina in lacrime, Gianni massacra Aurora

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che scoppierà il panico tra Valentina Autiero e Aurora Tropea. Quest’ultima, infatti, attaccherà l’altra dama perchè su Instagram condivideva degli scatti con Germano visto che hanno trascorso un fine settimana insieme. La Autiero le risponderà che loro si sono fidanzati e così in studio scoppierà il panico. Valentina si metterà a piangere perchè lei vuole viversi la frequentazione con Germano ed ha pubblicato le foto sui social perchè era felice di come procedeva la loro conoscenza.

L’opinionista Gianni Sperti attaccherà ancora una Aurora, visto che con lei ha il dente avvelenato. Anche Armando Incarnato attaccherà la Tropea dicendole che Valentina doveva riferire queste cose in studio e non lei. A quel punto

tutto il pubblico presente in studio farà un applauso all’imprenditore napoletano. Subito dopo, la Autiero in lacrime si recherà dietro le quinte e immediatamente dopo anche Aurora. Poi torneranno in studio e continueranno a discutere.