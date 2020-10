Francesco Oppini insultato sul web: “È fro**o”, Alba Parietti sbotta e scoppia la polemica (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando sul web dell’allontanamento tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip e il primo è stato parecchio insultato. Sulla vicenda è intervenuta anche Alba Parietti che, naturalmente, ha preso le difese di suo figlio.

Tra i vari commenti ce ne sono stati alcuni davvero molto forti, legati all’ipotetico orientamento sessuale di Oppini. I termini adoperati sono stati davvero parecchio offensivi, per tale ragione, è scoppiata una diatriba in pochissimi minuti.

Alba Parietti difende Francesco

Alba Parietti è intervenuta per difendere suo figlio Francesco Oppini, ma molti utenti hanno approfittato della situazione ed hanno insultato ulteriormente il concorrente. Il figlio della showgirl ha molto legato con Tommaso nella casa del GF Vip. Negli ultimi giorni, però, il protagonista del reality ha notato una certa freddezza da parte del compagno d’avventura, pertanto, ha cominciato a mettere un po’ in discussione la sua reale amicizia. Tutto questo ha generato delle tensioni in casa, che si stanno ripercuotendo anche fuori.

La madre di Francesco, allora, è intervenuta per spiegare che suo figlio non sia affatto una persona sleale. Inoltre, il vero livello di amicizia verrà fuori a telecamere spente e non all’interno di un contesto televisivo caratterizzato da una miriade di strategie. La donna ha dipinto Oppini come una persona schietta e diretta, che non riesce a piegarsi a certe dinamiche e a determinati compromessi. (Continua dopo il post)

https://www.instagram.com/p/CG5hzjyK2_w/

Oppini insultato pesantemente sul web

Successivamente, Alba ha pubblicato anche un altro post sempre riferito a suo figlio ed è stato questo il momento in cui si è sollevata una polemica. Alcuni utenti hanno insultato Francesco Oppini e gli hanno dato del “fro**o”. La sua vicinanza a Tommaso ha fatto pensare ad alcune persone che anche lui potesse essere omosessuale. La Parietti, ovviamente, non è rimasta in silenzio dinanzi simili affermazioni.

La showgirl ha, innanzitutto, negato le dichiarazioni del suo volgare interlocutore e poi gli ha dato dello “scemo”. Ad ogni modo, sono in molti a credere che la donna stia sbagliando a parlare della vicenda sui social. Alba dovrebbe lasciare suo figlio più libero di vivere questa esperienza senza condizionamenti da parte sua. Era stato lo stesso Oppini, dopotutto, ad esortare sua madre a farsi da parte e a evitare di commentare le varie dinamiche sui social.

https://www.instagram.com/p/CG621-rqIP3/