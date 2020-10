Andrea Zelletta dice di avere problemi economici, ma ecco quanto costa l’abito indossato da Natalia al GF Vip

In queste ore, il concorrente più discusso del GF Vip è l’ex tronista di Uomini e Donne. Andrea Zelletta è momentaneamente uscito dalla casa, ma ciò che sta generando scalpore sono alcune sue dichiarazioni in merito ai problemi economici che ha raccontato di avere.

Il ragazzo, infatti, ha detto di aver sempre avuto un tenore di vita bassissimo, al punto da essere arrivato a elemosinare denaro e non riuscire a pagare una cena a sua madre. Sul web, però, in molti stanno sollevando dei dubbi in quanto il giovane non sembra affatto in difficoltà. La vita che conduce con la sua fidanzata Natalia non ha affatto l’aria di essere low cost.

I dubbi sui problemi economici di Andrea

Andrea Zelletta ha sempre raccontato ai coinquilini del GF Vip di aver avuto grossi problemi economici e di condurre un tenore di vita molto basso. L’influencer Deianria Marzano, però, ha riportato una segnalazione che dipinge un quadro completamente diverso. La donna, infatti, ha mostrato uno scatto dell’outfit indossato da Natalia Paragoni quando è entrata al GF Vip per salutare il suo fidanzato. La dama aveva un vestito in stampa barocco garden a tagli di Versace. Il suo valore è di ben 1980 euro.

Il fatto che la ragazza possa permettersi abiti così lussuosi, dunque, fa venir meno la versione raccontata da Andrea in casa. Dopo questa segnalazione, inoltre, anche altri utenti hanno provveduto a raccontare alcuni aneddoti alquanto interessanti. Un’altra fan di Deianira, ad esempio, ha raccontato di aver incontrato i due giovani quest’estate in un ristorante davvero costoso. (Continua dopo le foto)

Il web contro Zelletta

I due pare abbiano trascorso una piacevole serata in un rinomato locale di Polignano, il cui costo minimo per una cena è di circa 400 euro a persona. Tali insinuazioni hanno indignato diversi utenti del web, i quali stanno guardando con un occhio diverso il concorrente. Nel dettaglio, sarà pur vero che Andrea Zelletta ha avuto problemi economici in passato, ma per quale ragione avrebbe mentito anche sulle sue condizioni attuali?

Per molti utenti, la coppia non vive affatto in modo ristretto, pertanto, le parole del concorrente vengono interpretate come un mero tentativo di impietosire i fan. In questo modo, quindi, i telespettatori potrebbero provare pena e tenerezza nei suoi confronti al punto da portarlo in finale. Natalia, per il momento, si è limitata a pubblicare un post alquanto polemico.