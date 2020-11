GFVip 5, Franceska Pepe lo scopre in macchina: “Mi dispiace molto…”

Franceska Pepe assente al Grande Fratello Vip 5

Senza ombra di dubbio, una delle protagoniste di questa quinta stagione del Grande Fratello Vip è Franceska Pepe. Prima dell’avvio del reality show di Canale 5 nessuno conosce a l’influencer che si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo grazie al suo essere schietta e alla sua lingua tagliente. All’interno della casa più spiata d’Italia la ragazza ha avuto numerosi scontri con gli altri inquilini. Ad esempio, ha avuto delle forti discussioni con Tommaso Zorzi, ma anche con Stefania Orlando e Dayane Mello.

La modella ha creato discussione non solo nelka casa di Cinecittà, ma anche all’esterno dopo la sua eliminazione. Di recente, sul suo account Instagram, attraverso delle Stories, l’ex gieffina ha fatto sapere ai suoi numerosi follower di dover rinunciare alla sua presenza nel prossimo appuntamento del GF Vip 5. Per quale ragione?

L’ex gieffina comunica di essere positiva al Covid-19

Attraverso delle Stories su Instagram, Franceska Pepe ha rivelato che guarderà il 14esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 direttamente da casa sua. L’influencer ha confessato ai follower di essere risultata positiva al test sierologico per il Covid-19. L’ex gieffina, mentre lo annunciava si trovava nella sua automobile e proprio in quel preciso momento avrebbe ricevuto il risultato delle analisi. A quanto pare anche lei ha il Coronavirus.

Per fortuna la modella sta bene e sembra non avere alcun sintomo, almeno per il momento. Poi ha detto di essere rimasta spiazzata dalla notizia e in particolare sui IG ha asserito: “Mi spiace fare questa storia, però vi devo informare di una cosa molto seria che è successa adesso. Stasera non sarò in puntata perché ho fatto il test sierologico ed è risultato positivo“.

Franceska Pepe dovrà sottoporsi ad un altro tampone

C’è da sottolineare, però, che essendo di un primo test il risultato potrebbe non essere attendibile al cento per cento. A precisarlo è stata la stessa Franceska Pepe su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, infatti, nelle prossime ore dovrà sottoporsi ad un secondo tampone, ma stavolta molecolare per confermare o smentire il responso precedente.

L’influencer ha colto l’occasione per ricordare a tutti coloro che la seguono sul social network di rispettare alla lettera le norme imposte dal Governo Conte, ovvero di indossare la mascherina protettive e di fare molta attenzione in questo periodo abbastanza delicato.