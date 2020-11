GF Vip, Andrea Zelletta rientra in casa e svela di aver fatto cose vietate dal regolamento (FOTO)

Andrea Zelletta è rientrato nella casa del GF Vip. Il mistero della sua uscita improvvista sta continuando a tenere con il fiato sospeso i telespettatori. In molti non capiscono il motivo per il quale il ragazzo abbia deciso di andare via.

A gettare ulteriori ombre sulla vicenda, poi, c’è anche il fatto che in trasmissione nessuno abbia menzionato la vicenda. Anche sul suo rientro si è detto ben poco, ma i fan più attenti della trasmissione hanno notato delle cose alquanto interessanti. Nel dettaglio, il ragazzo si sarebbe lasciato sfuggire cos’ha fatto al di fuori.

Il mistero della fuga di Andrea dalla casa del GF Vip

In queste ore Andrea Zelletta è rientrato nella casa del GF Vip ed è stato accolto con affetto dai suoi coinquilini. Il suo rientro, però, è stato altrettanto silenzioso come la sua uscita e questo sta facendo nascere molti sospetti sul web. Diversi utenti stanno lanciando segnalazioni e sviluppando ipotesi in merito a ciò che potrebbe essere accaduto. Deianira Marzano, ad esempio, ha detto di credere che il giovane sia uscito a causa del problemi venutisi a creare con Alice Fabbrica.

Il concorrente avrebbe temuto che la sua fidanzata potesse credere alle dichiarazioni della ragazza, pertanto, avrebbe deciso di andare da lei a parlarle. Ad ogni modo, la produzione del reality potrebbe averlo bloccato in albergo per esortarlo a ragionare e per chiarire a distanza la situazione. Se Andrea avesse incontrato qualcuno, infatti, sarebbe stato costretto ad una quarantena, rendendo impossibile il suo rientro. (Continua dopo la foto)

Zelletta svela cos’ha fatto fuori

Ad ogni modo, nonostante ciò, Andrea Zelletta ha confidato ai coinquilini di aver fatto delle cose fuori dal regolamento del GF Vip mentre non era in casa. Alcuni telespettatori, che seguono assiduamente il daytime. hanno dichiarato di aver sentito il ragazzo confessare di essere tornato in possesso del suo cellulare e non solo. Il ragazzo avrebbe ammesso addirittura di aver seguito dei programmi televisivi, quali Pomeriggio 5, venendo così a conoscenza di tutto ciò che sta accadendo al di fuori del reality show.

Come tutti i telespettatori sapranno, i concorrenti sono assolutamente obbligati a non avere nessun contatto con il mondo esterno, pertanto, essendo tornato in gara, anche Andrea non avrebbe dovuto avere contatti e informazioni dal mondo esterno. Lo staff del GF Vip, però, non ha montato queste scene, sta di fatto che le uniche segnalazioni provengono dai fan del programma.