Elisabetta Gregoraci pronta a querelare Antonella Elia: interviene anche Alfonso Signorini

Gli attacchi dell’opinionista hanno fatto infuriare la concorrente del Grande Fratello Vip. Adesso è pronta a procedere per vie legali

GF Vip: Antonella Elia attacca pesantemente Elisabetta Gregoraci

La settimana scorsa al Grande Fratello Vip c’è stato uno scontro molto acceso tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Spesso l’opinionista è andata contro l’ex moglie di Flavio Briatore ma mantenendo comunque dei toni soft. Ultimamente, invece, la Elia si è fatta sempre più pesante fino ad arrivare a dare della “gatta in calore” alla Gregoraci descrivendo come si “strusciava” su Pierpaolo Pretelli.

Questa espressione non è stata assolutamente accettata da Elisabetta Gregoraci che nella puntata seguente ha preteso delle scuse dal momento che suo figlio la guarda da casa. Ma Antonella Elia ha rincarato la dose ripetendo quel termine e dicendo alla showgirl che deve pensare lei a suo figlio non facendo certe cose nella Casa e smettendo di essere così falsa.

Elisabetta Gregoraci pronta a querelare Antonella Elia

Nella notte dopo la puntata di lunedì 2 novembre Elisabetta Gregoraci ha parlato degli attacchi di Antonella Elia. Anche gli altri concorrenti, come Rosalinda e Francesco, hanno convenuto che l’opinionista è troppo aggressiva ed è passabile di denuncia. Come riporta Coming Soon, a quel punto Elisabetta Gregoraci ha confessato che il suo avvocato si sta già muovendo per querelare Antonella Elia.

Nella Casa c’è stata un po’ di incertezza sulla cosa. Rosalinda, ad esempio, si chiedeva se fosse il caso, se fosse utile una querela, ma Elisabetta Gregoraci ha detto che è importante denunciarla per diffamazione così non può più parlare di lei in quel modo e con quei toni. Voi che cosa ne pensate di questo scontro?

L’opinione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini in puntata ha cercato di sviare il discorso e di riprendere Antonella Elia che stava esagerando nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Ma l’opinionista non ha voluto sentire ragioni e ha continuato con quei termini poco eleganti.

Il conduttore a Casa Chi ha detto di aver voluto fortemente la Elia come opinionista perchè il suo modo di fare lo diverte. Tuttavia, a volte, come con Elisabetta, esagera. Secondo lui Antonella deve imparare a esprimere gli stessi concetti in modo diverso perchè Elisabetta è una mamma e a casa c’è il suo bambino che la guarda. Siete d’accordo con lui?