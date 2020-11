Stefano Bettarini bestemmia al GF Vip, concorrente espulso, la reazione spiazza (VIDEO)

Dopo soli due giorni di permanenza nella casa del GF Vip, Stefano Bettarini si è reso protagonista di una bestemmia che sta facendo molto discutere. L’ex calciatore stava chiacchierando con Enock e Pierpaolo quando, improvvisamente, si è lasciato scappare un’imprecazione.

La frase è stata alquanto nitida, pertanto, è davvero difficile che possa essersi trattato di un equivoco. A tal proposito, dopo le sollecitazioni da parte di molti utenti del web, Alfonso Signorini ha preso la decisione di squalificare il concorrente.

La bestemmia di Stefano Bettarini

Stefano Bettarini ha pronunciato una bestemmia alquanto palese nella casa del GF Vip. Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, il concorrente si è lasciato prendere dall’enfasi del racconto ed ha detto: “Porca ma…” I suoi compagni d’avventura sono rimasti di stucco, ma hanno continuato a dialogare come se nulla fosse nella speranza che la frase infelice fosse sfuggita all’orecchio vigile degli autori. Purtroppo, però, tutti i telespettatori hanno notato quanto accaduto e sul web è scoppiato il caos.

In molti hanno cominciato a diffondere la clip sui social rendendo l’avvenimento davvero virale. A parlare della vicenda è stato, soprattutto, l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo ha sbottato duramente contro il concorrente e lo ha accusato di essere davvero una persona vile e di basso livello. Lo sfogo del protagonista, inoltre, è stato rivolto anche contro la produzione. (Continua dopo il video)

https://www.instagram.com/p/CHV87knCFS2/

La decisione del GF Vip e la reazione del concorrente

A seguito di tutto il polverone sollevato sulla bestemmia di Stefano Bettarini, la produzione del GF Vip ha deciso di squalificare il concorrente. A inizio puntata, Alfonso ha informato il destinatario del provvedimento disciplinare circa la decisione degli autori del reality show. Quando l’ex calciatore ha appreso di quanto accaduto, ha reagito in modo atipico, in quanto è sembrato piuttosto calmo.

Il protagonista ha detto di aspettarselo e non ha provato in nessun modo a giustificare il suo comportamento. Questo modo di affrontare la questione è piaciuta molto agli utenti del web. Su Twitter, infatti, in molti si sono complimentati con lui, nonostante tutto, per non essersi arrampicato sugli specchi. Ad ogni modo, almeno per il momento, Stefano non è ancora tornato sui social per commentare quanto accaduto. Stesso comportamento è stato adottato da Nicoletta che, dopo averlo difeso a spada tratta a Mattino 5, si è trincerata dietro il silenzio. (Clicca qui per il video)