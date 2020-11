Live non è la D’Urso, va in onda per errore un dialogo tra gli autori: “C’era il microfono aperto” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è andato in onda per errore un dialogo tra gli autori dello staff. Barbara D’Urso era in collegamento con Roberta Alessi Quando, ad un certo punto, si è sentita una conversazione privata tra il giornalista e un’autrice.

L’oggetto della discussione riguardava Stefano Bettarini e la presunta bestemmia di cui si è reso protagonista nella casa del GF Vip. Nello specifico, l’autrice ha esortato il suo interlocutore a non menzionare assolutamente la vicenda in diretta.

Il dialogo tra Roberto Alessi e gli autori di Live non è la D’Urso

Mentre a Live non è la D’Urso si stava affrontando il dibattito inerente la relazione tra Paolo Brosio e una ragazza di 22 anni, in sottofondo si è ascoltato un dialogo tra gli autori del programma. La conduttrice era in collegamento con la fanciulla in questione e le stava facendo delle domande per capire la natura della sua storia con il giornalista. Nel frattempo, però, era in collegamento anche il direttore di Novella 2000. Roberto Alessi, non credendo di avere ancora il microfono acceso, ha pronunciato una frase inaspettata.

Il giornalista, infatti, ha chiesto ad un’autrice del programma se potesse tirare in ballo la questione inerente la presunta bestemmia di Stefano Bettarini. Dal vide diffuso sul web, però, si sente che la donna ha detto di essere a conoscenza di quanto accaduto, ma ha esortato l’ospite a non parlare della vicenda durante la puntata in quanto quello non fosse affatto il momento adatto. (Continua dopo il video)

RAGA MA A LIVE C’ERA APERTO IL MICROFONO DI QUALCUNO CHE PARLAVA DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI E A CUI È STATO RISPOSTO “EH HO IL VIDEO MA NON NE PARLIAMO ADESSO” #gfvip

Il probabile motivo celato dietro questa decisione

Il dialogo tra gli autori è andato in onda mentre la conduttrice di Live non è la D’Urso stava interagendo con i suoi ospiti. La donna ha fatto finta di niente ed ha continuato ad andare in onda con il dibattito, ma gli utenti del web hanno ascoltato tutto. In men che non si dica, infatti, il video in questione è divenuto virale. Molte persone hanno cominciato a chiedersi per quale ragione gli autori abbiano voluto censurare l’intervento di Alessi.

Probabilmente, dato che la questione non è stata ancora appurata dal GF Vip, la produzione di Live ha preferito non parlare ancora dell’argomento, in modo da lasciare il primato ad Alfonso Signorini. La produzione del reality show, infatti, sta analizzando la vicenda per capire quale decisione sia più appropriata.