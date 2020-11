GF Vip, furioso litigio nella notte tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra: il passo falso dell’attore

L’influencer ha smascherato l’attore appena dopo la puntata di lunedì 9 novembre in diretta. Ecco cos’è successo

GF Vip: Tommaso Zorzi litiga furiosamente con Massimiliano Morra

Lunedì 9 novembre è andata in onda un’altra puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le sorprese alla Contessa per il suo compleanno, l’incontro di Francesco con la mamma Alba Parietti, la squalifica di Stefano Bettarini, c’è stato modo di parlare dello strano rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

In molti nella Casa hanno dei sospetti sul comportamento di Dayane. Lei appena entrata nella Casa ha cercato un avvicinamento con Pierpaolo Pretelli, poi con Francesco Oppini, e adesso dice di essere innamorata di Rosalinda e spesso cerca i baci sulla bocca.

Per diversi concorrenti questa è una strategia per emergere e attirare l’attenzione su di sè. Ne hanno parlato per giorni e anche in diretta Francesco, Tommaso, Stefania hanno ribadito la loro posizione. Massimiliano, invece, si è schierato dalla parte delle due ragazze. Proprio questo episodio ha mandato su tutte le furie Tommaso Zorzi.

Massimiliano smascherato da Tommaso

Tommaso a fine puntata ha litigato furiosamente con Massimiliano Morra. L’influencer ha trovato davvero assurdo il comportamento dell’attore: “Non puoi non tenere una posizione, dare ragione a chi ti sta di fronte, girarti e poi dare ragione all’altro“. Tommaso ha detto apertamente che ne hanno parlato in gruppo più volte e che Massimiliano era d’accordo sul fatto che Dayane stesse esagerando e stesse strumentalizzando e usando Rosalinda. Invece poi è andato a riferire tutto alle due ragazze e in puntata le ha appoggiate.

“Ma cosa sei? Una sentinella? Hai riportato tutto e dato ragione a loro? Io mi sento male con questi comportamenti, se eri onesto le chiamavi o dicevi la tua davanti a tutti“, ha detto Tommaso incontrando un Massimiliano in evidente difficoltà. L’attore si è giustificato dicendo che non deve mettergli in bocca parole che non ha detto, che è libero di cambiare idea e che è per il quieto vivere di tutti.

Quindi, se Dayane e Rosalinda stanno bene non ci deve essere un problema per gli altri. Tuttavia, ci sono video di questi ultimi giorni in cui Massimiliano diceva esattamente quello che ha riportato Tommaso: Dayane stava esagerando e usando Rosalinda per i suoi scopi. Come mai questo cambio repentino di posizione secondo voi?