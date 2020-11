GF Vip: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in lacrime, i due chiariscono con due lettere molto commoventi

Tempo di pace nella Casa tra i due gieffini che hanno chiarito i loro dissapori con due lettere molto commoventi in cui hanno confessato cose particolari. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si chiariscono

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno legato da subito nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma come in tutti i rapporti d’amicizia ci sono stati degli alti e dei bassi, incomprensioni, litigi, chiarimenti e poi ancora discussioni.

Sembrava essere tornato il sereno tra di loro nella scorsa puntata in diretta quando hanno affrontato il delicato rapporto che entrambi hanno con la madre, poi qualcosa li ha fatti litigare di nuovo. Quel qualcosa è stato il chiarimento che Francesco ha concesso a Dayane Mello. Per Tommaso questo è stato un gesto falso che ha innescato l’ennesima discussione.

Il giorno, tuttavia, dopo c’è stato un avvicinamento tra Tommaso e Francesco molto commovente. Entrambi hanno scritto una lettera. Ecco qui di seguito che cosa si sono detti.

Francesco e Tommaso in lacrime: fanno pace con due lettere

L’influencer ha deciso di fare un passo molto importante e ha scritto una lettera a Francesco. La regia ha inquadrato un pezzo delle due pagine in cui Tommaso ha confessato di avere la consapevolezza di un uomo ma anche la fragilità di un bambino. Non ha potuto vivere la sua adolescenza e la ricerca adesso anche se con la paura di fidarsi delle persone. In Francesco ha visto una “sensibilità che lo ha curato”.

Francesco è scoppiato a piangere dopo aver letto l’intera lettera e Tommaso non ha avuto il coraggio di avvicinarsi. Per questo anche Francesco gli ha scritto una lettera, ma ben nascosto sotto i cuscini. Poi, però, l’ha letta a Tommaso che non riusciva a capire la sua scrittura: “C’è quel tipo di persona che in modo più particolare e difficile ti entra nel cuore e quella persona sei tu caro Tommy, il mio affetto è forte, sento di volerti proteggere dal tuo passato, per il tuo papà, per la sensibilità straordinaria che leggo nei tuoi gesti“. In lui ha trovato “casa” e la versione maschile di sua madre.

Inutile dire che Tommaso è scoppiato a piangere e che i due si sono abbracciati forte scusandosi e promettendosi di ridere, di stare bene e di continuare questa amicizia anche fuori dal programma. Che cosa ne pensate?