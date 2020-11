Oroscopo 15 novembre 2020: Scorpione irresistibili, Acquario sottotono

L’Oroscopo del 15 novembre denota una giornata estremamente positiva per i nati sotto il segno dello Scorpione. Toro e Bilancia in forte ripresa. Gli Acquario, invece, dovranno prestare un po’ di pazienza.

Previsioni 15 novembre primi sei segni

1 Scorpione. I nati sotto questo segno saranno dominati dal Sole e dalla Luna e questo conferirà loro un grande carisma. Oggi ci sarà un’ottima possibilità di riuscire ad ottenere tutto ciò che volete. In amore siete risoluti e intraprendenti. Sul lavoro, invece, precisi e meticolosi. Sarà impossibile resistervi.

2 Toro. L’Oroscopo del 15 novembre vi pone in terza posizione in quanto vi troverete a vivere una giornata particolarmente produttiva. Siete molto sagaci e attenti. Sarà molto difficile farvi passare la mosca sotto al naso. Nel lavoro potreste arrivare a prendere una decisione molto importante.

3 Bilancia. Momento molto favorevole per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi comincerà un periodo molto interessante sotto questo punto di vista. Sono favoriti i nuovi incontri e le relazioni stabili potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto importante. Anche nel lavoro sarete premiati.

4 Vergine. I nati sotto questo segno avranno una giornata all’insegna dell’amore. Vi sentite sereni e appagati, specie se siete uniti ad una persona da diverso tempo. I single, invece, avranno delle buone opportunità per fare nuove conoscenze. Sul lavoro, invece, bisogna essere pazienti, specie con i superiori.

5 Ariete. Buona posizione per l’Ariete, che guadagna punti rispetto ai giorni passati. Ci sarà una netta ripresa in amore. Oggi ci sarà più serenità, pertanto, sono favoriti i confronti e i chiarimenti. Nel lavoro necessitate di un po’ di tempo ancora per rimettervi in sesto. Non fate colpi di testa.

6 Capricorno. Oggi vi sentite particolarmente autoritari e questo potrebbe far nascere delle spiacevoli discussioni con il partner. Cercate di essere un po’ più accomodanti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, vi sentite un po’ confusi. Prendetevi un po’ di giorni per riflettere sul da farsi.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Gemelli. Giornata piuttosto tranquilla, forse fin troppo. Oggi c’è il rischio di annoiarsi parecchio. Approfittate di questo momento di quiete per fare chiarezza in ambito sentimentale. Nel lavoro, invece, è necessario risolvere le questioni in sospeso nel più breve tempo possibile.

8 Cancro. La giornata odierna potrebbe cominciare con qualche ripensamento. Specie dal punto di vista lavorativo potreste cominciare a credere di aver commesso degli errori in passato. Ad ogni modo, non è mai utile piangere sul latte versato. Approfittate di questo momento di riflessioni per prendere decisioni importanti.

9 Sagittario. La giornata sarà piuttosto tranquilla, ma del vostro stato d’animo non si può dire la stessa cosa. In questo periodo avete un progetto tra le mani a cui siete molto affezionati, ma che farà fatica a decollare. Cercate di avere pazienza e di non prendervela con il partner.

10 Pesci. L’Oroscopo del 15 novembre svela che oggi ci sarà una certa difficoltà a realizzare i vostri obiettivi. Sarete un po’ distratti e poco concreti. Queste caratteristiche potrebbero essere abbastanza invalidanti dal punto di vista professionale. In amore e in amicizia, invece, sarà molto facile manipolarvi, prestate attenzione.

11 Leone. I Leone non riescono a risalire la cresta dell’onda. La giornata odierna partirà un po’ a fatica. Siete un po’ troppo agitati, soprattutto con il partner. Evitate di far ricadere sugli altri le conseguenze dei vostri errori. Nel lavoro bisogna rivedere alcune cose relative ad un accordo.

12. Acquario. Giornata non propriamente positiva per i nati sotto il segno dell’Acquario. Oggi vi sentite parecchio agitati e stanchi. Evitate le discussioni e la vita sociale, in quanto non sarete dell’umore adatto. Nel lavoro necessitate di un po’ di riposo. Forse avete preso più incarichi di quanto riusciate realmente a sopportare.