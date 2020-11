La fidanzata di Enock Barwuah risponde a Selvaggia Roma: “Vai a giocare un po’ più in là. Ciao magnifica“ (FOTO)

Selvaggia Roma rivela di aver baciato Enock Barwuah

Dopo la lunga diretta del venerdì su Canale 5, la new entry Selvaggia Roma ha accusato Enock di aver tradito la sua fidanzata. Infatti, stando al racconto dell’ex di Lenticchio, il fratello di Mario Balotelli l’avrebbe baciata e poi invitata nella sua camera d’albergo.

“Mi invitata al tuo tavolo in discoteca e ricordo tutto benissimo. Stavi con l’amico tuo di cui non faccio il nome. Tranquillo che non smaschero anche lui. Tu mi volevi anche con te in albergo. Baci le ragazze e poi fingi di non ricordartele? Ti ho rifilato un palo. Pensavi davvero che mi sarei concessa? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero e ho sbagliato”, ha tuonato l’ex partecipante di Temptation Island. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto all’esterno dell’appartamento di Cinecittà.

La replica della fidanzata Giorgia Migliorati alla gieffina Roma

Ma non è finita qui. Infatti, dopo aver visto il concorrente del Grande Fratello Vip 5 in grosse difficoltà, Giorgia Migliorati si è fatta via sui social. Il giorno seguente, la compagna di Enock Barwuah ha rotto il silenzio scagliandosi contro Selvaggia Roma.

Attraverso una Storia su Instagram, la ragazza ha scritto: “E come direbbe qualcuno, vai a giocare un po’ più in là. Ciao magnifica“. Anni fa, a pronunciare l’esclamazione “vai a giocare un po’ più in là” fu Giulia De Lellis proprio nella casa più spiata d’Italia, dopo essere entrata per rimproverare Asia Nuccetelli (figlia di Antonella Mosetti) che si era avvicinata molto ad Andrea Damante. (Continua dopo il post)

La fidanzata di Enock risponde a Selvaggia. (Amore sei diventata un cerbiatto, che colpa ne ha Selvaggia?) ✈️ #gfvip pic.twitter.com/oNO2TlgA4M — Antonio Pellecchia (@Antoniopellec13) November 14, 2020

L’avvertimento della sorella di Enock a Selvaggia

Oltre a Giorgia Migliorati ha voluto dire la sua anche la sorella di Enock Barwuah. Attraverso i suoi canali social la ragazza ha scritto: “Vedo che qualcuno ha voglia di essere sbranata. Stai giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo.

Però se tocchi i miei fratelli tocchi me. Hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco io ti spengo. Voliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi, quando vuoi. Sono pronta”.