GF Vip, Elisabetta Gregoraci furiosa con Selvaggia Roma: “Ma chi sei? Vai a fare inc**o” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma

La casa del Grande Fratello Vip 5 ha ospitato un’altra accesa discussione tra due inquiline. Le protagoniste della nuova litigata sono state Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. La soubrette calabrese mercoledì pomeriggio si è avvicinata alla parte che dà sul Cucurio per parlare con Pierpaolo Pretelli.

Proprio in quell’occasione la 40enne ha sentito l’influencer che sparlava di lei dicendo che è falsa e che sta illudendo l’ex Velino di Striscia la Notizia. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare sbotta do contro la coinquilina. Per questo motivo ha iniziato ad urlare contro di lei. A quel punto gli autori del reality show hanno alzato la tenda e le due se le sono dette fi santa ragione dal vetro.

La rabbia della soubrette calabrese

Rivolgendosi a Selvaggia Roma, una Elisabetta Gregoraci furiosa ha detto che è una gran maleducata. La soubrette calabrese ha provato in tutti i modi di essere gentile con lei, ma quest’ultima no.

“Se sei venuta qui al GF a parlare solo di Elisabetta Gregoraci smettila e fai il tuo percorso. Sei innamorata di lui? Diglielo ‘sono innamorata di te’. Non sei venuta qui per parlare di Elisabetta Gregoraci. Non è carino che sei arrivata da due giorni e continui a parlare e a fare. Fatti il tuo percorso e non il mio. Mi sono rotta i cogl***i. Tu di me non devi più parlare capito? Non parlare più della sottoscritta”, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore. (Continua dopo il video)

ELISABETTA ON FIRE CON SELVAGGIA ROMA 🔥🍿 #GFVIP pic.twitter.com/61N0MHF3NU — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 18, 2020

Elisabetta Gregoraci una furia contro Selvaggia Roma

Ma lo sfogo di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 contro Selvaggia Roma non è finito qui. La showgirl calabrese, infatti, ha continuato così: “Stai qui dentro per parlare solo di me, quindi anche no, anche no, anche no. Ma vai a cag**e. Chi sei tu? Se ti servo per un po’ di notorietà e vuoi fare questo percorso, fai il tuo e non il mio. Ma vai vai. Basta mi sono rotta i co***oni”.

L’ex moglie di Flavio Briatore era abbastanza arrabbiata con la coinquilina dicendo che le fa comodo parlare di lei. “Ma poi quella figurati se è innamorata di lui. Lei è innamorata di sé stessa. Sono arrabbiata con lei che sembra una…”, ha concluso la conduttrice di Battiti Live. Ecco i video in questione: