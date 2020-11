Mino Magli smaschera Elisabetta Gregoraci: “Briatore ricoverato in ospedale e lei passava la notte con me”

Mino Magli fa delle pesanti accuse ad Elisabetta Gregoraci

Qualche settimana fa Mino Magli è stato ospite a Live Non è la D’Urso per fare una confessione choc. Nello specifico, l’uomo ha rivelato di essere stato con Elisabetta Gregoraci fino al 2007, anche se la soubrette calabrese ha iniziato a frequentare Flavio Briatore ben due anni prima, ossia nel 2005. Ma non è finita qui, infatti, l’imprenditore ha scritto pure una lettera alla 40enne, nella quale ha lanciato anche una frecciatina velenosa: “Le auguro di fare la vita ricca che piace a lei“.

Nel nuovo numero in edicola del magazine Oggi, Magli è tornato a parlare della sua ex fiamma, facendo delle rivelazioni scottanti su di lei. Secondo il manager, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 avrebbe passato delle notti con lui anche quando Briatore era ricoverato in una clinica della Capitale. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato alla rivista. (Continua dopo il video)

"Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore, lei mi diceva che non c'era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera" A Live #noneladurso le rivelazioni #choc di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/kBoLDVi6pS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020

L’imprenditore insieme alla gieffina mentre Briatore era in ospedale?

Intervistato da periodico diretto da Umberto Brindani, l’imprenditore Mino Magli ha fatto delle scottanti rivelazioni che riguardano lui, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’uomo ha riferito che il suo unico intento è quello di ottenere un confronto con la gieffina per guardarla negli occhi e chiederle per quale ragione ha mentito senza pudore durante la loro relazione sentimentale.

“Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e passavamo tutta la notte insieme”, ha detto il manager sganciando una vera e propria bomba mediatica.

Ci sarà il confronto al Grande Fratello Vip 5?

Ma lo sfogo di Mino Magli al settimanale Oggi non è finito qui. “Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”, ha dichiarato il manager alla nota rivista.

Dopo tali affermazioni, gli autori del Grande Fratello Vip è Alfonso Signorini faranno entrare l’uomo per un confronto con Elisabetta Gregoraci? Se tale intervista venisse mostrata alla soubrette calabrese di certo quest’ultima non la prenderà affatto bene.