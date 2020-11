GF Vip Pierpaolo chiude con Elisabetta: “Non la voglio più vedere, ho deciso” (VIDEO)

In queste ore, Pierpaolo Pretelli ha preso un’importante decisione al GF Vip su Elisabetta Gregoraci. Il giovane si è sfogato con Enock e Andrea ed ha confessato di non provare più quello che provava prima.

A causa dei numerosi paletti sollevati dalla showgirl e dei recenti gossip tirati in ballo da Selvaggia, l’ex velino è giunto alla conclusione di non voler più vedere la Gregoraci come la vedeva prima.

L’allontanamento tra Elisabetta e Pierpaolo

Le ultime ore sono state alquanto movimentate nella casa del GF Vip, specie per quanto riguarda Elisabetta e Pierpaolo. I due hanno avuto una discussione in cui ha fatto parte anche Selvaggia Roma. Dopo il putiferio, Pretelli si è rinchiuso nella sauna con Andrea ed Enock e si è sfogato con i suoi amici. Nello specifico, il ragazzo ha detto di non vedere più Elisabetta con gli stessi occhi di prima. Rispetto all’inizio, infatti, ha decelerato tantissimo in questa conoscenza.

Inoltre, le diatribe che stanno sorgendo per colpa di Selvaggia stanno incrinando ulteriormente il rapporto con la showgirl. Quest’ultima, infatti, ha attaccato Pretelli dicendogli di aver rimostrato di essere un uomo senza attributi, che non è stato in grado di difenderla. Queste prese di posizione da parte della donna hanno infastidito parecchio l’ex velino. (Clicca qui per il video)

Pretelli prende una decisione al GF Vip

A tal proposito, Pierpaolo ha annunciato ai coinquilini del GF Vip di aver deciso di allontanare Elisabetta. D’ora in avanti, infatti, non la tratterà più come faceva prima. Questo non vuol dire che si comporterà in modo rancoroso nei suoi confronti ma, semplicemente, che eviterà tutte quelle effusioni e quelle attenzioni che le dedicava prima. Il consiglio di Andrea è stato quello di lasciare che le acque si plachino e chiarie in puntata, una volta per tutte, il rapporto che c’è sia con l’una che con l’altra donna. Pierpaolo ha detto di sentirsi sereno al momento.

Nel frattempo, gli utenti del web stanno notando che il ragazzo sembra essere più vicino a Giulia Salemi. I due, infatti, stanno andando molto d’accordo in questo periodo, cosa che sta facendo nascere il sospetto che Pretelli possa aver puntato gli occhi sull’influencer. Su Twitter e Instagram in molti apprezzano molto questo avvicinamento, al punto da augurarsi che possa trasformarsi in qualcosa di più interessante. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.