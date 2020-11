GF Vip, Lucas Peracchi smaschera  Selvaggia Roma: “Mi ha scritto e voleva…”

Lucas Peracchi parla di Selvaggia Roma

Di recente, Lucas Peracchi è stato ospite telefonicamente nella trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella su RTL 102.5 Viaradio per l’Italia. E in quell’occasione l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di aver avuto a che fare con Selvaggia Roma. “Mi ha scritto dei messaggi e mi è sembrato volesse attaccare bottone…”, ha detto il fidanzato di Mercedesz Henger.

Subito dopo il personal trainer ha anche rivelatodetto che la concorrente del Grande Fratello Vip 5 gli avrebbe mandato alcuni messaggi per sapere in quale parte del corpo avesse rimosso dei tatuaggi. Ma secondo il ragazzo, lei glieli avrebbe scritti solo per attaccare bottone: “La situazione mi è sembrata strana…”. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha raccontato il genero di Eva Henger.

La concorrente del Grande Fratello Vip 5 voleva provarci con l’ex tronista di Uomini e Donne

Intervistato da Francesco Fredella a RTL 102.5, Lucas Peracchi ha voluto chiarire che Selvaggia Roma non avrebbe fatto nulla di male. Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne si è chiesto per quale ragione la gieffina non ha contattato direttamente il attuatore invece che lui.

Per questo motivo il fidanzato di Mercedesz Henger non vedendoci chiaro sul comportamento dell’ex compagna di Francesco Chiofalo, ha avvisato immediatamente la donna che ama. “Sapeva della mia storia con Mercedesz e dalla chat sembrava volesse allungare la chiacchierata…”, ha raccontato il personal trainer. E in tutto questo la sua dolce metà ne era a conoscenza oppure no?

Mercedesz Henger informata dei fatti dallo stesso Lucas: la sua opinione

Dopo aver visto quello che ha fatto Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5, giorni fa Mercedesz Henger si è espressa sull’intera vicenda. Nel famoso scambio di messaggi col fidanzato per sapere quali tatuaggi si era fatto levare, secondo la modella lei ci avrebbe provato con Lucas Peracchi. “Era un pretesto per provarci…”, ha detto la figlia di Eva. Sarà davvero così?

Nel frattempo l’influencer all’interno della casa più spiata d’Italia sta creando scompiglio. In pratica è riuscita a separare l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli dalla soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci. In più, proprio con quest’ultima c’è stata una forte discussione dove sono volate parole grosse e l’ex di Briatore ha minacciato querele.