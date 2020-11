Franceska Pepe nel caos, starebbe ricattando un suo ex: “Retroscena forti, furiose litigate e…” (FOTO)

In queste ore, Franceska Pepe, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è finita nel caos in quanto accusata di aver minacciato il suo ex fidanzato. L’influencer Amedeo Venza ha dichiarato di essere in possesso di una clamorosa segnalazione sul suo conto.

A quanto pare, una ragazza che conosce abbastanza bene la Pepe ha accusato la protagonista di non essersi comportata in modo proprio esemplare con il suo ex fidanzato. Sono spuntati retroscena molto forti che riguardano liti furiose, minacce e presunti tradimenti.

Le notizie bomba di Amedeo su Franceska Pepe

Amedeo Venza ha diffuso delle notizie bomba su Franceska Pepe, che stanno generando il caos. Nello specifico, l’influencer ha detto di aver parlato con una ragazza, che dice di essere stata molto amica della modella e del suo ex Gianluigi. La testimone ha raccontato che l’ex gieffina, durante il fidanzamento, avrebbe dato luogo a comportamenti poco raccomandabili. In particolare, si sarebbe resa protagonista di litigi molto accesi e non solo. In alcune occasioni, infatti, pare sia capitato che la ragazza lasciasse solo il suo compagno per andare a Montecarlo.

Al suo ritorno, poi, sarebbe tornata con borse griffate e oggetti di grande valore. La ragazza in questione, che si chiama Vera, ha dichiarato anche che Franceska avrebbe minacciato il suo ex per far sì che non andasse a raccontare in giro i precedenti della loro travagliata relazione. Tali minacce, però, sembra si stiano manifestando anche adesso che la Pepe ha raggiunto un po’ di popolarità. (Continua dopo le foto)

1 di 2

La modella nel caos per presunte minacce

Stando sempre a quanto rivelato da Vera, infatti, pare che l’ex concorrente del GF Vip stia continuando a minacciare Gianluigi affinché non vada ospite nei salotti televisivi per portare alla luce dei retroscena inediti sul suo conto. In cambio di questo favore, la dama starebbe promettendo ritorni di fiamma. Amedeo ci ha tenuto a precisare che esistono degli altri scoop molto gravi su Franceska Pepe che, se venissero a galla, genererebbero il caos.

Il pubblico, che tanto sta apprezzando la schiettezza della ragazza, potrebbe cambiare completamente idea sul suo conto. Franceska, dal canto suo, non è intervenuta ancora sulla vicenda. La ragazza, che solitamente è molto attiva sul suo profilo Instagram, in questi giorni si sta mostrando parecchio assente. Che forse questi scheletri nell’armadio che stanno per venire allo scoperto la stiano turbando un po’? Non ci resta che attendere per scoprirlo.