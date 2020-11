Lutto per Iva Zanicchi, muore il fratello, lei lo saluta così: “Ti ho amato come un figlio” (FOTO)

Iva Zanicchi ha da poco fatto un triste annuncio su Instagram, purtroppo, la cantante ha subito un grave lutto. Suo fratello si è spento all’età di 77 anni. A stroncare la vita del protagonista pare sia stato il Covid e la cardiopatia di cui soffriva da moltissimo tempo.

La donna era molto legata a lui, sta di fatto che ha ammesso di averlo “cresciuto” quasi come se fosse un figlio. Tutti i fan della cantante, chiaramente, si sono stretti al dolore della protagonista e le hanno mandato messaggi di supporto.

Iva Zanicchi annuncia un grave lutto

Un grave lutto ha colpito Iva Zanicchi, suo fratello Antonio è venuto a mancare nelle scorse ore. A dare l’annuncio ufficiale di quanto accaduto è stata la diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram. La donna ha salutato suo fratello ed ha scritto di averlo amato come se fosse un figlio. I due, infatti, si passano molti anni di differenza considerando che lui aveva solo 77 anni. L’uomo in questione era cardiopatico e aveva contratto il Coronavirus. Come detto dalla cantante in precedenza, gran parte della sua famiglia ha contratto il virus in seguito alla partecipazione ad una comunione.

La dama ha chiarito di essersi ammalata da cretina in quanto ha partecipato insieme alla sua famiglia alla comunione del figlio di una nipote. Lei, purtroppo, non è riuscita a resistere alla voglia di baciare tutti i bambini presenti ed è stato così che ha contratto il Covid. Allo stesso modo, dunque, si è ammalato anche Antonio. Quest’ultimo, però, aveva un quadro clinico parecchio compromesso. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Come è morto Antonio e i messaggi di supporto per Iva

Il fratello di Iva, infatti, era cardiopatico e nelle ultime 48 ore le sue condizioni erano peggiorate, al punto da portarlo alla morte. Iva Zanicchi è rimasta profondamente addolorata dal lutto. La donna ha appena sconfitto il virus, ma il suo stato d’animo è sempre stato turbato a causa di suo fratello. Adesso tutta la community che la segue con tanto affetto sui social ha inoltrato messaggi di vicinanza e supporto.

Tra i vari commenti, ci sono stati anche quelli provenienti da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo si è detto profondamente dispiaciuto per quanto accaduto ed ha mandato un forte abbraccio virtuale alla sua collega. Anche Jonathan Kashanian ha mostrato tutto il suo cordoglio alla cantante.