Amici 20: Alberto Urso nel cast in un ruolo inedito

L’ex vincitore del talent sarà presente nella nuova edizione in un ruolo inedito e particolare. Ecco di che cosa si tratta

Amici 20: nuovo cast per la ventesima edizione

Da un paio di settimane è iniziata la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent ha raggiunto un traguardo importante e sono cambiate molte cose da quando venti anni fa si chiamava ancora Saranno Famosi e le case discografiche lo guardavano con sdegno. Adesso dal programma di Maria De Filippi escono dei veri e propri talenti che si affermano poi nel mondo della danza e del canto.

Quest’anno in cattedra troviamo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini per il ballo, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per il canto. Gli allievi sono stati scelti ai casting da professionisti e i professori li hanno visti nella prima puntata per la prima volta. Ogni professore ha scelto con quale allievo lavorare, questo dovrà difendere il banco durante il pomeridiano, non ci saranno sfide a squadre.

I telespettatori sono rimasti molto colpiti nel vedere tra i professionisti Sebastian e hanno anche apprezzato molto i lavori di Marcello Sacchetta che adesso è uno dei coreografi. Non ci sarà Andreas Muller, proiettato verso nuove esperienze, ma è entrato a far parte della squadra Alberto Urso.

Alberto Urso: il suo ruolo ad Amici 20

Alberto Urso ha partecipato al programma due anni fa e lo ha vinto. Il tenore ha conquistato tutti, non solo per le sue doti vocali, ma anche per il suo carattere sempre educato e anche un po’ impacciato. Alberto è entrato nelle grazie di Maria De Filippi instaurando con lei un rapporto d’amicizia molto forte.

Infatti, il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip, ha svelato che Alberto Urso fa parte del cast di Amici 20 in un ruolo inedito: quello di consulente musicale. Troppo presto per lui per diventare un professore, ma Alberto lavorerà accanto ai ragazzi e deciderà con quali canzoni si presenteranno in puntata davanti ai professori. Che cosa ne pensate?

La nuova classe

Quest’anno ci sono 16 banchi a disposizione dei nuovi concorrenti. I professori non hanno scelto tutti i ragazzi che avevano superato i casting. I ballerini sono Rosa, Martina, Samuele, Riccardo e Giulia. I cantanti sono Esa, Arianna, Leonardo, Evandro, Aka7even, Sangiovanni, Giulio, Letizia, Kika e Raffaele.