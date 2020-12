Guenda Goria e Telemaco, l’atteso confronto, Barbara D’Urso si annoia e li liquida: “Sono una donna pratica” (VIDEO)

Dopo tante polemiche e pettegolezzi, Guenda Goria e Telemaco si sono finalmente incontrati per un decisivo confronto. Nella famosa ascensore di Live non è la D’Urso i due si sono affrontati e si sono detti ciò che provano l’uno per l’altra.

Durante il faccia a faccia, però, Barbara D’Urso si è un po’ infastidita, in quanto ha ritenuto che i due stessero tergiversando un po’ troppo. Per tale motivo, ha interrotto l’idillico momento ed ha fatto loro una richiesta alquanto esplicita.

Il confronto tra Guenda Goria e Telemaco

Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso è avvenuto il confronto tra Guenda Goria e Telemaco. Quest’ultimo è rimasto chiuso nell’ascensore nell’attesa che arrivasse la donna. Dopo un po’ di tempo, la protagonista è arrivata e nella stanza si è respirato un forte imbarazzo. A rompere il ghiaccio è stato l’uomo, il quale ha provato a sdrammatizzare facendo qualche battuta. In seguito, il protagonista ha cominciato ad esternare il suo punto di vista in merito al percorso di Guenda nella casa.

Ad un certo punto, Telemaco ha tirato in ballo alcuni ex coinquilini della dama, come ad esempio Francesco Oppini ed ha fatto dei confronti tra la relazione dell’opinionista sportivo con la sua donna e quella tra lui e Guenda. In quel momento, però, la padrona di casa ha chiesto alla regia se potesse intervenire per rendere un po’ più celere il loro faccia a faccia. La donna, infatti, ha esordito con una domanda alquanto esplicita. (Clicca qui per il video)

Barbara D’Urso stronca il confronto

Barbara D’Urso si è scusata per l’interruzione, ma poi ha detto di essere una donna alquanto esplicita, pertanto, ciò che tutti vorrebbero sapere è se Telemaco sia ancora innamorato di Guenda Goria oppure no. Lui ha provato a non rispondere a questa domanda in un primo momento. Successivamente, però, è stato messo alle strette ed ha ammesso di nutrire un sentimento nei confronti della pianista.

Tuttavia, il giovane non ha potuto fare a meno di ammettere che, con il passare del tempo, il suo sentimento è diminuito. Allo stesso tempo, però, ha confessato di aver provato moltissime sensazioni positive nel momento in cui ha visto la dama varcare la soglia dell’ascensore. La conduttrice ha, così, liquidato i due ospiti e li ha esortati a proseguire il loro confronto senza telecamere.