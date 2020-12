Soleil Sorge: “Ho detto no al Grande Fratello di Barbara D’Urso, ma metterei la firma per fare quello di Signorini”

Soleil Sorge parla del GF

Nel nuovo appuntamento di Casa Chi è stata ospite Soleil Sorge. Quest’ultima da qualche tempo è opinionista dei programmi di Barbara D’Urso e qualche mese fa ha smascherato Iconize, che ha fatto finta di aver subìto un attacco omofobo.

Durante un confronto col conduttore, l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha reso noto un aneddoto sulla sua carriera televisiva dell’anno scorso. Infatti, una volta archiviata la sua esperienza in Honduras con L’Isola dei Famosi, alla ragazza le era stato proposto di essere un’inquilina del Grande Fratello della D’Urso.

Ecco perché ha rifiutato il Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso

Ospite a Casa Chi, il programma via web di Alfonso Signorini, Soleil Sorge ha confessato di aver detto di no ho al Grande Fratello per via di una scelta personale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era appena uscita dall’Isola dei Famosi dopo un percorso abbastanza intenso, sia dal punto di vista spirituale che esteriore.

“Uscita da lì sono partita con Jeremias Rodriguez per fare la nostra prima fuga d’amore e siamo andati ad Ibiza. Mentre ero lì mi è arrivata una chiamata da Gabry Parpiglia che mi ha fatto la proposta di andare al Grande Fratello di Barbara D’Urso”, ha confessato l’opinionista di Pomeriggio Cinque.

Il no al Grande Fratello della D’Urso e il si a quello Vip di Signorini

Nel corso della sua lunga chiacchierata a Casa Chi, Soleil Sorge ha detto anche che in quel momento era appena uscita da un reality che le aveva molto segnato e non era pronta ad entrare in un programma come il Grande Fratello. In pratica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva paura per la sua salute psicologica e psicofisica e ovviamente lei mette prima di tutto la sua salute mentale. In poche parole l’ex amica di Iconize non se l’è sentita.

Tuttavia, il reality show che di svolge nella casa di Cinecittà è nei progetti dell’ex naufraga. “Ma vi dico la verità: adesso in questo momento e in questo Grande Fratello metterei immediatamente la firma per entrare perché sembra troppo divertente. Negli ultimi anni ci siamo sempre sentiti con la produzione ma poi non hanno mai scelto il mio personaggio, ma quest’anno non mi hanno contattato”, ha concluso l’ex di Jeremias Rodriguez.