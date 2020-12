Oroscopo 9 dicembre 2020: nuovi amori per Vergine, più pazienza per Acquario

L’Oroscopo del 9 dicembre esorta i Vergine a tenere gli occhi aperti in quanto sono in arrivo delle novità in amore. Gli Acquario, invece, vivranno una giornata un po’ agitata, portate pazienza.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Spesso siete delle mine vaganti che si barcamenano tra un impegno e l’altro senza un reale piano. Adesso è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza nella vostra vita. Concentratevi solamente sulle cose che per voi sono prioritarie. Dal punto di vista sentimentale, invece, urge un cambiamento.

Toro. Giornata un po’ nervosa. Cercate di mantenere la calma perché si tratta di una condizione del tutto passeggera. Evitate i conflitti in famiglia. Spesso siete portati a gettare fuori tutto quello che vi passa per la testa senza badare alle conseguenze. Siate più razionali.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 dicembre denota una giornata abbastanza tranquilla. Vi sentite in pace con voi stessi e con il mondo che vi circonda. Approfittate di questa armonia per dedicarvi maggiormente alle vostre passioni e ai vostri affetti. Sono favoriti i chiarimenti.

Cancro. Se avete delle questioni irrisolte, a partire da oggi potrete mettere le cose a posto. Siete tranquilli e concentrati, pertanto, potrete dedicarvi a svolgere quelle attività che solitamente fate fatica a risolvere. In amore si prospetta una giornata molto più tranquilla rispetto alle precedenti.

Leone. Momento di rinascita per voi. Sia dal punto di vista professionale sia personale avrete l’opportunità di mettere in chiaro alcune situazioni. Se avete affrontato un periodo complesso con il partner, a partire da oggi potrete risolvere delle questioni. Sul lavoro ci sono novità in arrivo.

Vergine. I single sono i più favoriti in questo periodo. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, potreste ricevere delle belle sorprese in questi giorni. Non è escluso che possiate incontrare una persona interessante. Cercate di essere un po’ più flessibili e di aprirvi a nuovi orizzonti.

Previsioni 9 dicembre fino a Pesci

Bilancia. In questo periodo non vi sentite molto apprezzati dagli altri e questo sta ledendo considerevolmente la vostra autostima. Cercate di non dare peso alle opinioni negative e concentratevi maggiormente su voi stessi. Anche in amore potrebbero continuare a sorgere delle tensioni. Forse è il caso di mettere un punto.

Scorpione. La giornata odierna partirà un po’ sottotono. Cercate di non dare troppo peso a ciò che vi accadrà oggi. Nei prossimi giorni ci sarà un recupero, pertanto, approfittate di questo momento per fare ordine nella vostra vita e nella vostra testa. Sono in arrivo delle novità.

Sagittario. Oggi siete pieni di spirito d’iniziativa. Nel lavoro siete esuberanti e in grado di trovare rimedi anche alle situazioni più complesse. Dal punto di vista sentimentale, invece, sarà difficile stare al vostro passo. Coltivate le amicizie e i rapporti con coloro i quali non vi hanno mai abbandonati.

Capricorno. L’Oroscopo del 9 dicembre denota una giornata particolarmente equilibrata. Oggi siete molto propensi alla comunicazione e ad instaurare rapporti con il prossimo. Sarete così altruistici da mettere al secondo posto i vostri interessi. Nel lavoro bisogna essere un po’ più furbi a volte.

Acquario. Giornata un po’ agitata per quanto riguarda i sentimenti. Oggi potrebbero nascere delle discussioni, pertanto, cercate di mantenere la calma e di evitare di peggiorare le cose. In famiglia potrebbe sorgere qualche disguido. Siete nervosi, ma passerà presto, quindi portate pazienza.

Pesci. Non scappate dalle situazioni difficili. L’unico modo per affrontare al meglio i problemi della vita è prenderli di petto. Ad ogni modo, questo è un periodo caratterizzato anche da un forte idealismo. Questo vi spingerà a voler realizzare anche cose irrealizzabili. Lottate per i vostri sogni, ma non distaccatevi troppo dalla realtà.