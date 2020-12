Ilary Blasi affonda Barbara D’Urso: “Ci sono tanti filtri nelle sue foto…”

Ilary Blasi e la sua nuova rubrica su Instagram

In attesa di vederla nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi prevista per la primavera 2021, Ilary Blasi sta spopolando con il suo nuovo format social “Fashion or Trashion”. Un prodotto accessibile a tutti coloro che vogliono far visita al suo account Instagram.

Di recente, la moglie di Francesco Totti ha condiviso il terzo appuntamento della rubrica che ha come tema giudicare le mise dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. L’ex Letterina è il suo team di esperti hanno espresso un giudizio su Barbara D’Urso, la stakanovista di Mediaset. E nel presentare Lady Cologno, non è mancata una frecciatina velenosa da parte dell’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip.

La moglie di Totti lancia una frecciata a Barbara D’Urso

Nello specifico, nel presentare Barbara D’Urso, Ilary Blasi ha affermato che dalla professionista napoletana non ci si può salvare poiché invade quotidianamente le case degli italiani con i suoi programmi televisivi. Parlando con i suoi opinionisti ed esperti di look che hanno detto la loro sulle mise utilizzate dalla 63enne, la moglie di Totti ha detto sorridendo: “Ragazzi vi voglio senza filtri, perché ne abbiamo già tanti in queste foto”.

In poche parole la dolce metà de Er Pupo è ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti della collega Mediaset. Nello specifico, la professionista romana ha sottolineato che gli scatti condivisi dalla napoletana sui suoi canali social, fossero ritoccate grazie a dei particolari filtri che danno la possibilità di migliorare la qualità della foto. Come reagirà la diretta interessata? Si arrabbierà oppure si farà una risata?

Torna L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi

Nel frattempo, molto presto Ilary Blasi ritornerà sul piccolo schermo a distanza di un paio d’anni di stop. I vertici Mediaset, infatti, di recente hanno annunciato che al termine del Grande Fratello Vip 5, ovvero a febbraio andrà in onda una nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Il noto reality show dopo anni nelle mani di Alessia Marcuzzi sarà condotto dalla signora Totti. Da qualche settimana si sta già lavorando per scegliere la nuova location, l’inviato e soprattutto il cast di naufraghi. È dell’ultima ora che Asia Argento potrebbe far parte della squadra di concorrenti.