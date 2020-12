Samantha De Grenet e Filippo Nardi sarebbero cugini: l’inaspettato retroscena sui concorrenti del GF Vip (VIDEO)

I concorrenti del GF Vip destano sempre parecchio sgomento, non solo all’interno del programma, ma anche all’esterno. In queste ore, infatti, è stata rivelata un’indiscrezione che riguarda Samantha De Grenet e Filippo Nardi.

Nel corso del consueto appuntamento con Mattino 5, Biagio D’Anelli ha svelato alcuni retroscena su diversi protagonisti della casa, tra di questi ci sono anche i due vip appena arrivati. Stando a quanto emerso, pare che tra loro ci sia un legame parentale.

La parentela tra Filippo Nardi e Samantha De Grenet

Una tra le bombe sganciate da Biagio D’Anelli a Mattino 5 è legata a Filippo Nardi e Samantha De Grenet. Nel dettaglio, l’opinionista ha dichiarato che i due siano cugini alla lontana. Il protagonista ha ammesso di essere andato a spulciare l’Araldica per avere conferma di questo pettegolezzo che circola già da diverso tempo. Ebbene, l’opinionista ha scoperto che una bisnonna di Samantha pare avesse avuto una relazione con un parente appartenente alla cerchia paterna di Filippo.

Per tale motivo, i due vip si apparterrebbero lontanamente. L’intervento di Biagio, però, è stato interrotto in modo alquanto irruento da Arianna David. Quest’ultima ha dichiarato di essere molto amica della De Grenet, pertanto, ha già affrontato con lei questo argomento. Arianna, dunque, ha rivelato che l’ex naufraga dell’Isola dei famosi avrebbe già smentito in modo abbastanza certo la vicenda. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

L’assist per Alfonso Signorini

Biagio, però, ha bloccato la sua interlocutrice dicendo che si tratterebbe di un legame che fonda le sue radici nell’anno 1934, pertanto, la David non poteva certamente conoscere la gieffina in quel periodo. Ad ogni modo, D’Anelli è sembrato alquanto sicuro delle sue affermazioni, sta di fatto che ha esortato gli ospiti presenti nel salotto di Mattino 5 ad informarsi attraverso l’Arladica. Federica Panicucci, allora, ha concluso il blocco della puntata esortando Alfonso Signorini a trattare la vicenda direttamente con Samantha De Grenet e Filippi Nardi.

Nella puntata di venerdì prossimo, quindi, è probabile che venga disciolto anche questo dubbio relativo al legame esistente tra i due concorrenti del GF Vip. Nell’attesa, diversi utenti stanno commentando al di sotto del video in questione, diffuso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, e si stanno scagliando contro Biagio. Secondo il punto di vista di molti, infatti, le sue dichiarazioni non avrebbero nessun fondamento reale. Non ci resta che attendere per saperne di più.