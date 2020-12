Elisabetta Gregoraci scrive ad Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci ha scritto privatamente all’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Ecco che cosa ha svelato la modella.

Ariadna Romero confessa: ‘Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci’

L’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. Alfonso Signorini ne ha parlato molto durante le puntate in diretta ma da quando Elisabetta si è ritirata dal gioco sembra che tra i due sia tutto finito. Pierpaolo aveva visto la possibilità di avere qualcosa di più, lei ha sempre messo dei paletti e ora gli ha detto esplicitamente di andare avanti perchè quello che c’era tra loro era nella Casa ma fuori non può esserci.

Per Pierpaolo non è stato un grande problema perchè negli ultimi giorni si era reso conto che con Elisabetta non sarebbe stata proprio possibile una storia al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini per rasserenarlo del tutto gli ha anche fatto una sorpresa. Ha fatto arrivare nella Casa la sua ex fidanzata e madre di suo figlio, Ariadna Romero. La modella ha mostrato a Pierpaolo le foto e i video del piccolo Leonardo.

Ma, a sorpresa, Ariadna ha confessato sui social, qualche ora fa, di essere stata contattata privatamente da Elisabetta Gregoraci. Ecco che cosa è successo qui di seguito nell’articolo.

Ariadna e Elisabetta: solidarietà femminile

Ariadna, ospite qualche giorno fa a Live – Non è la D’Urso, aveva rivelato di aver tifato per la coppia Pierpaolo ed Elisabetta perchè lui era molto coinvolto e lei le piaceva molto essendo madre. La sua idea ha trovato conferma nel gesto che la Gregoraci ha fatto appena uscita dalla Casa. Ha mandato un messaggio ad Ariadna.

La modella e attrice cubana lo ha svelato sui social e ha detto che avrebbe voluto mostrare uno screenshot per far vedere la bellezza del gesto di Elisabetta. Ma per rispetto i messaggi rimarranno privati. Secondo Ariadna non era un gesto dovuto e scontato, Elisabetta è stata molto dolce e non davanti alle telecamere ma in forma privata: “È stato un momento meraviglioso di solidarietà tra donne, quella famosa solidarietà femminile di cui tutti parlano ma che in pochissimi mettono in pratica“.

Elisabetta è stata amata ma anche tanto criticata, soprattutto per il suo comportamento con Pierpaolo, mai troppo chiaro. Per questo ha avuto discussioni anche con Flavio Briatore e il figlio Nathan. Voi che cosa ne pensate di tutto questo?