GF Vip, Filippo Nardi finisce nella bufera: “Chi vuol essere fecondata?”

Filippo Nardi rischia la squalifica?

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che venerdì scorso nella casa più spiata d’Italia sono entrati tre nuovi concorrenti. Due donne, ovvero Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, e uno uomo: Filippo Nardi. E proprio quest’ultimo di recente è finito al centro delle polemiche per delle uscite davvero forti.

Dopo aver dato della bordeline a Maria Teresa Ruta e della cicciottella a Rosalinda Cannavò, il conte ha detto una frase vergognosa. Per tutte queste iniziative il popolo del web e i telespettatori del reality show di Canale 5 chiedono la sua squalifica. Anche Dayane Mello e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno mostrato al nuovo inquilino la loro disapprovazione.

Il gieffino fa arrabbiare Dayane e Sonia

Le battute e gli scherzi di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 non sono piaciuti per nulla ai coinquilini della casa più spiata d’Italia. Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso anche al pubblico del web, che ha chiesto la squalifica immediata del conte inglese.

Tutto è partito quando quest’ultimo ha ipotizzato un nuovo reality show dal nome “chi vuole essere fecondata”. Per tale ragione l’uomo ha detto: “Una di voi, tiriamo a sorte che viene fecondata e rimane incinta e bisogna capire chi è il padre. Dai è un reality, saresti la prima al mondo…”.

Filippo Nardi è le uscite infelici al GF Vip 5

Ma le uscite infelici di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 non sono terminate qui. Il conte infatti, ha dichiarato anche: “Questa settimana su chi vuol essere fecondata abbiamo Sonia Lorenzini’. Poi partorisci qui in diretta. Doniamo dei geni e fecondiamo tutti noi uomini incluso te Tommaso e anche Malgioglio, fecondiamo una di loro che partorisce qui in diretta e dobbiamo indovinare chi è il padre”. Frasi che hanno fatto indignare Sonia Lorenzini e Dayane Mello che hanno chiesto al diretto interessato di smettere.

La trasmissione condotta da Alfonso Signorini prenderà provvedimenti contro Nardi? C’è da sottolineare che non è la prima volta che un inquilino del GF viene squalificato per affermazioni offensive riguardo al genere femminile. Basti pensare alla quarta edizione quando Salvo Veneziano venne squalificato per delle frasi sessiste contro Elisa De Panicis. Mentre anni prima era capitata la stessa cosa all’imprenditore napoletano Luigi Favoloso e Clemente Russo.