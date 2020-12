GF Vip, Mario Ermito svela un retroscena su Dayane: ecco cosa mi fa di nascosto (VIDEO)

Mario Ermito è appena entrato nella casa del GF Vip e sta giù sollevando parecchie dinamiche che riguardano soprattutto Sonia e Dayane. Il giovane si è confidato con Giacomo Urtis ed ha rivelato quello che prova per la Lorenzini.

In seguito, ha tirato in ballo anche la Mello ed ha raccontato un retroscena inedito che la riguarda. Nello specifico, ha detto che la modella, di nascosto, le lancia degli sguardi ammiccanti. Vediamo nel dettaglio.

Mario Ermito su Dayane Mello

Mario Ermito ha svelato un retroscena su Dayane Mello nella casa del GF Vip. In particolar modo, il ragazzo si è aperto con il coinquilino spiegando quale sia il suo rapporto con le donne della casa. A tal proposito, non ha potuto fare a meno di citare anche la modella che, a suo dire, si sta comportando in modo un po’ ambiguo. Nello specifico, ha detto che la donna, quando gli altri non guardano, gli fa occhiolini ammiccanti. Il protagonista ha imitato anche la coinquilina e non è riuscito a trattenere le risate.

Giacomo ha sorriso ed ha detto che anche lui ha notato la cosa alcune volte. Ad ogni modo, il chirurgo gli ha chiesto quale sia la sua reazione quando accade ciò. Mario, allora ha detto che, naturalmente, gli fa piacere in quanto la Mello è una bellissima ragazza, tuttavia, ci sono cose che non gli sono del tutto chiare. In particolare, non comprende se questo sia solo il suo modo di fare o se ci stia realmente provando con lui. (Clicca qui per il video)

L’attrazione per Sonia Lorenzini

Nel corso dello sfogo con Urtis, però, Mario Ermito non ha parlato solo di Dayane, ma ha fatto confessioni anche su altre donne della casa. In particolar modo ha ammesso che tra tutte le coinquiline, quella verso cui prova un’attrazione maggiore è sicuramente Sonia Lorenzini. Tra i due c’è stato anche uno scambio di messaggi un po’ di tempo prima di entrare nella casa. Nessuno dei due, però, si è spinto oltre, pertanto, questo interesse non è mai sfociato in qualcosa di più.

Nonostante l’interesse, però, Ermito è rimasto un po’ deluso dall’atteggiamento della Lorenzini, la quale sembra sminuire qualunque cosa lui faccia. Non appena il ragazzo si avvicina un po’ di più e si sbilancia nei suoi confronti, lei fa un passo indietro, per tale ragione, anche lui si è un po’ raffreddato.