GF Vip, Pierpaolo Pretelli affonda Giulia Salemi dopo il bacio: “Non è stato reale…”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi chiariscono dopo il bacio

Nella giornata di Santo Stefano, complici gli autori del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati. Una volta per gioco, mentre la seconda volutamente. I due hanno ammesso che tra loro c’è qualcosa in più di una semplice amicizia. Per questo motivo, a tarda notte, i gieffini hanno deciso di chiarirsi, per cercare di capire, come deve procedere il loro rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia e non solo.

È stato l’ex Velino di Striscia la Notizia a rompere il silenzio, dicendo, senza giri di parole, che il loro bacio: “Non è stato reale, quello vero vedremo se arriverà, ma le sensazioni le abbiamo percepite lo stesso”. Nonostante il 30enne e l’influencer italo-persiana siano ancora molto frenati, c’è la volontà di entrambi di fare un passo in avanti nella loro relazione. Ovviamente c’è la paura il tutto possa rovinarsi.

Il confronto fra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Ultimamente Giulia Salemi è apparsa particolarmente nervosa. La modella italo-persiana ha paura che le cose con Pierpaolo Pretelli possano cambiare. Ricordiamo che la gieffina è già rimasta scottata anni fa, vivendo una situazione simile con l’ex tronista Francesco Monte. Quindi, ora è molto frenata perché lootrebbe accadere la stessa cosa vissuta tempo fa.

Ciò che spaventa la figlia di Fariba, e che confessato all’ex Velino di Striscia la Notizia, è il fatto di iniziare qualcosa al GF Vip 5, che poi finito il reality svanisca tutto come una bolla di sapone. “Io ho paura ma è diversa dalla tua, tu sei condizionato dal pensiero di due donne”, ha ammesso la ragazza rivolgendosi a Pierpaolo e non capendo se quest’ultimo è ancora legato alla madre di suo figlio.

Le paure di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha ascoltato attentamente lo sfogo di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5. Tuttavia, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha rassicurato l’influencer italo-persiana per ciò che riguarda un probabile condizionamento da parte di Elisabetta Gregoraci.

Il problema, ha ammesso il 30enne lucano, è che lui non è ancora disponibile dal punto di vista emotivo. Per tale ragione il ragazzo è molto frenato con la gieffina. È un modo di proteggerla, visto che nemmeno lui è certo se prova ancora un forte sentimento per Ariadna Romero, la dua ex.