L’Isola dei Famosi: ex protagonista molto discusso di Temptation Island si candida

Un ex protagonista del programma vuole partecipare al reality. Ecco di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi: ex protagonista di Temptation Island lancia un appello

Dopo la quinta edizione del Grande Fratello Vip arriverà su Canale 5 una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La conduzione verrà affidata ad Ilary Blasi. In queste settimane si sta cercando di capire chi sarà l’inviato, chi farà parte del cast dei naufraghi. Come ogni anno ci sono diversi personaggi che si sono candidati a partire per l’Honduras.

Uno di questi è Pietro Delle Piane. L’attore ha partecipato quest’anno a Temptation Island con Antonella Elia e lì l’ha delusa molto tanto che lei ha chiesto un periodo di riflessione. Lui nel programma ha parlato molto male di lei e Antonella si è sentita umiliata. Hanno provato a tornare insieme ma lei, in diretta in una puntata del Grande Fratello Vip di cui è opinionista, ha confessato di essere tornata single. La showgirl ha ammesso di essere innamorata di Pietro ma che la storia non può andare avanti.

Lui, intervistato dal settimanale Nuovo, ha svelato che vorrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi perchè così potrebbe “staccare la spina, lasciare l’Italia ma anche la situazione sentimentale molto complicata che sta vivendo ora con Antonella Elia”. Lei ha preso la decisione di lasciarlo, ma secondo Pietro stanno soffrendo entrambi e si meritano un’altra possibilità. In fondo hanno vissuto un anno molto complicato ed è sempre stato un rapporto complicato. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederlo sull’isola?

Le prime anticipazioni

Alessia Marcuzzi, ormai diversi mesi fa, aveva detto di non voler più condurre il reality perchè sentiva di non poter dare più nulla al programma. Le ultime edizioni sono state piene di critiche e polemiche e lei sentiva la necessità di tornare a condurre altro, come ad esempio Temptation Island.

Per questo L’Isola dei Famosi 2021 sarà condotta da Ilary Blasi ma le trattative sono ancora molto incerte. Infatti, il programma è stato rimandato più volte e c’è ancora un alone di incertezza vista la pandemia che sta coinvolgendo tutto il mondo. Tuttavia, ci sono già le prime voci sui possibili naufraghi. Si parla di Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Andrea Cerioli. Ma anche Giovanna Abate, Angela Nasti, Asia Argento e Marco Baldini. A voi chi piacerebbe vedere tra i nuovi naufraghi?