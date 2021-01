Oroscopo 2 gennaio 2021: Leone generosi, certezze in arrivo per Pesci

L’Oroscopo del 2 gennaio 2021 vede i Leone estremamente generosi. Per i Pesci, invece, si prospetta un periodo ricco di novità e sicurezze

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piena di energia per i nati sotto questo segno. Approfittate del momento per concentrarvi sulle cose che, solitamente, vi scoccia fare. In campo professionale potreste arrivare a ricoprire anche ruoli di leader e di guida. Il vostro carisma riuscirà ad essere persuasivo.

Toro. L’Oroscopo del 2 gennaio 2021 vi annuncia che siete in una posizione dominante nei rapporti di coppia. Detenere il potere, però, non sempre equivale ad essere felici. Avete un forte bisogno di libertà, allo stesso tempo, però, farete molta fatica a concederla agli altri. Questo potrebbe creare discussioni.

Gemelli. Momento un po’ agitato per voi. Oggi non siete al massimo della vostra forma fisica, pertanto, non stancatevi troppo. Ci sono delle questioni da risolvere, cercate di fare tutto entro il mese di gennaio. Sul lavoro potrebbero sorgere delle incomprensioni, cercate di mantenere la calma.

Cancro. Nuove opportunità lavorative per chi è alla ricerca di un nuovo impiego. In campo sentimentale, invece, siate meno rigidi e cercate di aprirvi di più al confronto con le persone che amate. Se siete single, invece, potrebbe essere il momento giusto per innamorarsi.

Leone. Oggi vi sentite generosi e leali, le persone che vi circondano, quindi, potranno giovare delle vostre peculiarità. In campo sentimentale vi sentite molto passionali e pieni di voglia di cimentarvi in nuove relazioni. Nel lavoro siete onesti e queste qualità vi saranno ricompensate.

Vergine. L’Oroscopo del 2 gennaio vi esorta a vivere appieno l’amore. Questo è un periodo estremamente positivo, pertanto, non lasciate che le vostre paure vi frenino. In campo lavorativo, invece, la situazione procede con tranquillità. Non esponetevi troppo su questioni che non vi riguardano.

Previsioni 2 gennaio fino a Pesci

Bilancia. Momento non proprio positivo dal punto di vista sentimentale. In questo periodo potreste essere spinti a chiudere una relazione che vi ha provocato molta sofferenza. Per contro, però, si prospetta un periodo molto buono dal punto di vista professionale. Non arrendetevi.

Scorpione. Questo è il momento giusto per mettere a posto delle situazioni e fare chiarezza nella vostra vita. Le relazioni stabili non verranno scalfite, ma quelle altalenanti potrebbero dirigersi verso un punto di collisione definitivo. Non abbiate paura ad affrontare i cambiamenti.

Sagittario. Il 2021 è cominciato con tutti i buoni propositi possibili per voi. Vi sentite ottimisti e carichi. Non è escluso che in questo periodo possano nascere dei legami con persone insolite in quanto siete desiderosi di novità. Anche nel lavoro sarete dotati dalla stessa voglia di esprimervi.

Capricorno. In questi giorni vi sentite particolarmente curiosi e pieni di voglia di andare fino in fondo alle questioni. Tale atteggiamento, però, potrebbe portarvi ad essere un po’ troppo invadenti e ad urtare la sensibilità degli altri. Cercate di essere un po’ più flessibili e di non provare ad avere sempre ragione.

Acquario. Periodo di valutazioni per voi. In questo periodo vi sentite messi alla prova e questo potrebbe generarvi un po’ di turbamento. Allo stesso tempo, però, anche voi siete particolarmente inclini a psicanalizzare le persone. Chi vi circonda potrebbe manifestare una certa intolleranza, quindi, siate attenti.

Pesci. L’Oroscopo del 2 gennaio 2021 vi annuncia che presto avrete delle belle soddisfazioni dal punto di vista sentimentale. Con l’anno nuovo arrivano anche delle certezze in più, specie dal punto di vista professionale ed economico. Siate ottimisti e propositivi e, soprattutto, credete di più in voi stessi.