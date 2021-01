GF Vip, Andrea Zelletta ai ferri corti con Dayane Mello: “Dopo 110 giorni non tollero più”

Andrea Zelletta discute con Dayane Mello

La casa del Grande Fratello Vip 5 è stato teatro di una nuova lite tra inquilini. Stavolta i protagonisti di una forte discussione sono stati Dayane Mello e Andrea Zelletta.

A scaturire la diatriba è stata la volontà della modella brasiliana di far abbassare il tono della musica nell’appartamento più spiato d’Italia. Per l’ex tronista di Uomini e Donne il tono utilizzato coinquilina non è stato educato, di conseguenza i due se lo sono detti di santa ragione

Lite in casa per la musica alta

Nello specifico, Andrea Zelletta si è arrabbiato con Dayane Mello perché quest’ultima gli ha fatto una richiesta con un tono maleducato. Secondo la modella brasiliana, la musica ascoltata dal fidanzato di Natalia Paragoni era troppo alta e di conseguenza la infastidiva parecchio.

A quel punto i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno iniziato a litigare e il modello pugliese ha detto: ”Devi imparare a porti con le persone’‘. Sentendo tali affermazioni, l’ex di Stefano Sala gli ha risposto che stava solo scherzando chiedendogli scusa. Ma il ragazzo non ne ha voluto sapere di perdonare la compagna d’avventura e infatti le ha detto con tono furioso: ‘‘Hai un modo che dopo 110 giorni non tollero più”.

Lo sfogo di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5

Arrivato in cucina, Andrea Zelletta ha deciso di confidarsi con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex tronista di Uomini e Donne ha esordito dicendo di non sopportare l’indicazione della gente, dicendo a sé stesso: ‘‘Respira”, per cercare di mantenere la calma e non dire delle cose che poi si potrebbe pentire. A dire il vero il rapporto fra la modella brasiliana e il pugliese non era idilliaco negli ultimi giorni, in quanto l’ex compagna di Stefano Sala ha confessato un presunto gossip riguardo la fidanzata Natalia Paragoni.

Nello specifico, a detta della brasiliana, l’ex corteggiatrice lo avrebbe tradito con un altro uomo durante una vacanza a Capri. I due fidanzati hanno avuto un faccia a faccia con Dayane Mello, durante un appuntamento del GF Vip 5, e in quell’occasione il ragazzo ha affermato di credere alla sua dolce metà e di voler discutere di tale vicenda una volta fuori dal reality show di Canale 5.