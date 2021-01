Oroscopo 5 gennaio 2021: cambiamenti in arrivo per molti segni

L’Oroscopo del 5 gennaio 2021 esorta molti segni ad accogliere di buon grado i cambiamenti. Altri, invece, non tollerano sentirsi privati della loro liberta, tra questi il Cancro, il Toro e l’Acquario.

Previsioni 5 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete single, questo è il momento giusto per darsi da fare. Siete pervasi da una grande voglia di mettervi in gioco e di fare nuove conoscenze. Inoltre, carisma e passione vi contraddistinguono, quindi sarebbe un vero peccato sprecare questo transito. Nel lavoro avete la possibilità di emergere.

Toro. I nati sotto questo segno saranno pervasi da un’insolita voglia di libertà. Liberatevi di tutte quelle persone che ostacolano la vostra vita e le vostre decisioni. Sentitevi liberi di seguire il vostro istinto ed il cuore. In campo professionale potrebbero sorgere dei disguidi, specie se ricoprire ruoli di rappresentanza.

Gemelli. L’Oroscopo del 5 gennaio vi anticipa che siete prossimi ad un cambiamento interessante che potrebbe riguardare sia la sfera sentimentale sia quella professionale. Non abbiate paura di rischiare e di esporvi. Ricordate che solo chi non lavora non cade mai nell’errore.

Cancro. Se c’è una cosa che i nati sotto questo segno proprio non tollerano è l’essere repressi. Siete spiriti liberi e date il meglio di voi solo quando vi sentite pienamente liberi. In amore questa condizione è facilmente ottenibile, ma lo stesso non può dirsi nel lavoro. Talvolta è necessario scendere a compromessi.

Leone. Questo è il momento di prendere delle decisioni, il che non è sempre facile. Ad ogni modo, basta seguire il vostro cuore e non vi sbaglierete. In campo sentimentale, invece, ci sono dei miglioramenti e presto potrete vivere una fase di svolta. Non abbiate paura ad osare un po’ di più.

Vergine. Oggi siete particolarmente propensi ad ascoltare i problemi degli altri. Siete empatici e accondiscendenti, pertanto, sarete in grado di dispensare consigli molto utili. Per quanto riguarda il lavoro, invece, cercate di non lasciarvi condizionare troppo dal giudizio delle altre persone.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’anno appena trascorso non è stato estremamene positivo per voi, specie dal punto di vista sentimentale ed emotivo. D’ora in avanti, però, ci sono buone opportunità di migliorare e di vivere momenti decisamente più sereni. Fate ordine nella vostra vita tra le persone che contano e quelle che non meritano più la vostra attenzione.

Scorpione. In questi giorni potrebbero verificarsi dei cambiamenti che vi daranno molto da pensare. Cercate di essere flessibili e di accogliere le novità nel migliore dei modi. Non abbiate paura a cimentarvi in nuove esperienze o nuove relazioni, nel caso in cui siate single.

Sagittario. Periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 5 gennaio, però, vi esorta a mantenere la calma e ad evitare di sfociare nella possessività. I rapporti recenti potrebbero essere messi in discussione dalla gelosia. Nel lavoro, invece, ci sono delle cose da rivedere.

Capricorno. Momento propizio per esprimere i vostri sentimenti e le sensazioni. Non dovete più nascondervi dietro un dito e dovete affrontare la vita e le situazioni che vi capiteranno dinanzi senza pensare troppo al futuro. Vivete di più alla giornata e interiorizzate il concetto secondo cui certe cose non tornano.

Acquario. Questo è un momento molto importante per voi. Alcune persone che rivestono un ruolo autoritario per voi potrebbero provare a screditarvi e a scalfire il vostro ego, non permettete che ciò accada. Concentratevi maggiormente su chi siete e su cosa siete capaci di fare e non lasciatevi intimorire dagli altri.

Pesci. L’altruismo è una dote che vi contraddistingue, ma in certi casi è opportuno modificare un po’ questo vostro lato caratteriale. In certe circostanze, infatti, p necessario pensare un po’ di più a voi stessi e a quello di cui avete bisogno. Anche in amore tendete ad avere l’istinto da crocerossine/crocerossini, ma c’è chi potrebbe approfittarsene.