Il dramma personale di Francesco Monte: “Capitava tutti i giorni, anche mentre guidavo”

Francesco Monte si confessa a Verissimo

Dopo l’esperienza al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020, Francesco Monte è tornato sul piccolo schermo. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne che più volte è stato menzionato al Grande Fratello Vip 5 è uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

L’ex di Giulia Salemi ha voluto aprire il suo cuore raccontando si a 360 gradi. In pratica, ha riferito alla conduttrice e al pubblico di Canale 5 di aver affrontato un periodo molto difficile e pieno zeppo di sofferenza. Il ragazzo che di recente ha debuttato come cantante ha deciso di raccontarsi in modo davvero inedito a tutti coloro che lo apprezzano e sostengono.

Dramma personale dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Francesco Monte ha spiegato alla padrona di cassa di Verissimo che per diverso tempo ha sofferto di attacchi di panico molto forte. Talmente violenti che erano diventati davvero ingestibili.

“Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”, ha rivelato l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. Per fortuna per il momento le cose stanno migliorando alla grande e lui stesso ha ammesso di essere molto soddisfatto del percorso che sta facendo.

Francesco Monte non vuole parlare più della sua vita sentimentale

Intervenuto nello studio di Verissimo nel pomeriggio di sabato 9 gennaio 2021, Francesco Monte ha deciso di parlare anche della sua vita privata con Silvia Toffanin. Una Vita che sua scelta vuole tenere lontana dal mondo del gossip e dei pettegolezzi. “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita si è già parlato abbastanza”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3, che ha partecipato a diversi reality e ha avuto diverse relazioni sentimentali che lo hanno messo al centro del gossip.

L’ex tronista di Uomini e Donne si sta anche dedicando alla musica, sua grande passione. Diverse settimane fa il ragazzo pugliese è stato scartato dalle nuove proposte del Festival di Sanremo. Nonostante la forte delusione, Monte ha deciso che di dedicarsi interamente alla musica. “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso”, ha concluso il giovane.