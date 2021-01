GF Vip, Cecilia Capriotti difesa dal compagno: “Ci rimane male perché il matrimonio è un colpo basso…”

Cecilia Capriotti al GF Vip 5

Cecilia Capriotti, concorrente del Grande Fratello Vip 5 in casa ultimamente ha parlato molto delle nomination. Queste ultime per la soubrette romana sembrano averla decisamente infastidita da qualche settimana a parte.

Dopo le numerose critiche ricevute da parte del pubblico per aver fatto entrare in crisi Maria Teresa Ruta, ci ha pensato il compagno Gianluca Mobilia a prendere le sue difese. L’uomo, in una recente intervista ha parlato anche d i matrimonio e della possibilità di fare la proposta durante una puntata del reality show di Canale 5.

La lite con Maria Teresa Ruta

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Cecilia Capriotti ha fatto il suo ingresso in casa solo a trasmissione iniziata. Tuttavia, la soubrette romana è stata in grado di ambientarsi bene stringendo dei forti legami cin gli inquilini veterani. L’unica cosa che proprio non riesce a mandare giù sono le nomination che vengono fatte ogni settimana prima del termine della diretta.

Nel corso dell’ultimo appuntamento, la donna è finita al televoto e per tale ragione ha mostrato una grande delusione. Il suo sfogo però, hanno deluso moltissimo Maria Teresa Ruta al punto che quest’ultima ha avuto una violenta crisi, ma per fortuna si è risolta con la pace tra le due. Tale atteggiamento ha deluso e innervosito Andrea Zenga. Durante la giornata però, la gieffina è tornata sulla vicenda nomination e il suo umore era giù.

Il compagno di Cecilia Capriotti la difende pubblicamente

I telespettatori del Grande Fratello Vip 5 non ha gradito per nulla il malessere di Cecilia Capriotti. Il pubblico infatti, le ha fatto presente che andare al televoto fa parte del gioco del reality show di Canale 5 e prima o poi sarebbe toccato pure a lei. A difendere la gieffina ci ha pensato il compagno Gianluca Mobilia.

Quest’ultimo intervenuto a Casa Chi, ha confessato il vero motivo del malcontento della donna che ama e ha parlato della proposta di matrimonio: “Va un po’ in stress, ci rimane male perché lei si dà, Il matrimonio è un colpo basso. Tutto quello che succede attorno a noi non aiuta questo tipo di organizzazione. Io mi occupo di eventi e ho sempre detto di farlo in modo molto soft, ma lei non è molto d’accordo. Assolutamente non le farò nessuna proposta nella Casa, noi abbiamo parlato spesso di allargare la famiglia”.