Uomini e Donne, Michele Dentice in lacrime lascia il programma: ecco il vero motivo della scelta (VIDEO)

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un colpo di scena inaspettato in quanto Michele Dentice ha deciso di lasciare il programma. Il ragazzo è apparso profondamente provato e, nonostante fossero arrivate delle ragazze per corteggiarlo, lui ha deciso di andare via.

I presenti in studio, che l’hanno spesso attaccato, si sono inteneriti dinanzi il malessere mostrato dal cavaliere. Ad ogni modo, qual è il vero motivo che ha spinto il napoletano ad andare via? Scopriamolo insieme.

Il discorso di Michele Dentice a Uomini e Donne

Michele Dentice è stato tra i personaggi più discussi di Uomini e Donne. Il cavaliere ha generato grosse polemiche per le sue accese discussioni con Armando e per la sua frequentazione con Roberta. Durante la puntata del 14 gennaio, il giovane si è reso protagonista di un attacco poco carino nei confronti della Di Padua. Le sue parole sono state così poco galanti, al punto che la conduttrice è intervenuta per fargli notare di essere in errore.

A parere di Maria De Filippi, infatti, il giovane avrebbe agito in quel modo solo perché geloso di Roberta e del fatto che la dama si stia concentrando su Riccardo. Lui ha provato a smentire queste insinuazioni, ma poi ha ceduto ed ha avuto un crollo. Il protagonista, infatti, è scoppiato in lacrime ed ha confessato di non stare affatto bene e di non essere più motivato a restare in studio. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Cosa si cela dietro la scelta

Nella sua vita si è sempre comportato in modo spontaneo e sincero, pertanto, anche in questa circostanza ha sentito il bisogno di seguire il suo istinto e il suo cuore. Dietro la decisione di Michele Dentice di lasciare Uomini e Donne, però, ci sarebbero dei motivi piuttosto seri. Il protagonista ha detto di sentirsi sotto pressione e non apprezzato dalle persone presenti in studio. Tuttavia, a incidere in modo considerevole sulla sua scelta sembrerebbe essere stato un lutto.

Un po’ di tempo fa, infatti, il ragazzo ha vissuto la scomparsa di sua nonna e questo evento l’ha provato davvero molto. Questa situazione familiare, dunque, sta contribuendo ad oscurare ancora di più il suo stato d’animo e ad impedirgli di dare il giusto peso alle cose. In questo momento, dunque, il napoletano ha altre priorità e responsabilità, pertanto, non se la sente di continuare questa esperienza.