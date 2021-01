Lo stilista Carlo Pignatelli affonda Pierpaolo Pretelli: “Quando esce lo sistemo”

Polemiche sul flirt tra Pierpaolo e Giulia Salemi

Le ultime settimane sono state particolarmente pesanti per Pierpaolo Pretelli, inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 da ben quattro mesi. E se la sua relazione con Giulia Salemi procede senza intoppi, l’ex Velino di Striscia la Notizia è turbato per via del giudizio dei genitori e del fratello Giulio sull’influencer italo-persiana.

In pratica, i familiari del 30enne lucano preferiscono Elisabetta Gregoraci alla figlia di Fariba. Oltre a queste critiche, il gieffino nelle ultime ore è stato vittima di alcune frecciatine velenose a lui indirizzate dal famoso stilista Carlo Pignatelli. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La frecciata del noto stilista all’ex Velino di Striscia la Notizia

Il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha scatenato una serie di polemiche. Infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia non ha per niente preso bene i giudizi dei genitori e del fratello 20enne sul conto della modella italo-persiana. Di recente, anche lo stilista Carlo Pignatelli ha sganciato alcune frecciate velenose contro il gieffino lucano, e tramite i suoi canali social ha fatto intendere, come molti altri, che anche lui avrebbe preferito Elisabetta Gregoraci al posto dell’influencer come sua nuova fidanzata.

“Sei tu l’unica regina”, ha scritto lo stilista commentando l’ingresso dell’ex moglie di Flavio Briatore nel reality show di Canale 5. Secondi alcuni rumor, Pignatelli avrebbe anche scritto su Instagram: “Quando Pier esce lo sistemo io”. L’uomo si è riferito alla storia tra Pierpaolo e Giulia, intrapresa nemmeno 24 ore dopo l’addio della soubrette calabrese al format Mediaset.

L’antipatia di Carlo Pignatelli per Pierpaolo Pretelli

Pare che l’antipatia di Carlo Pignatelli nei confronti del gieffino Pierpaolo Pretelli sia partita da quando Giulia Salemi gli avrebbe consigliato di indossare degli abiti firmati Saint Laurent una volta uscito dal Grande Fratello Vip 5. Sarà vero? Ad oggi, l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana sono un po’ preoccupati a causa del recente confronto con i familiari del 30enne lucano.

Quest’ultimi infatti, senza giri di parole hanno fatto intendere di preferire Elisabetta Gregoraci alla modella. Di recente anche un altro ex concorrente si è scagliato contro Pierpaolo, dicendo che tutte le due storie sembrano un copia e incolla. Il soggetto in questione è Francesco Oppini.