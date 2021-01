GF Vip, Sonia Lorenzini stronca Pierpaolo Pretelli: “O ha finto prima o finge ora! Qualcosa non mi torna”

Sonia Lorenzini contro Pierpaolo Pretelli

Di recente, Sonia Lorenzini ha rilasciato una lunga intervista per il portale Comingsoon.it. In quell’occasione, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. L’influencer si è confessata a 360 gradi, non nascondendosi dietro ad un dito.

In più ha espresso il suo giudizio sull’unica coppia del reality show di Canale 5, ovvero quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Su entrambi, la ragazza ha dichiarato: “Che ci sia attrazione tra loro è innegabile. Credo più nell’interesse di Giulia che di Pier.”

L’ex gieffina ha qualche dubbio sul 30enne lucano che è passato da un forte interesse per Elisabetta Gregoraci a quello per Giulia Salemi in pochissimo tempo. Inoltre, in questi giorni ha pensato anche alla sua ex e madre del figlio Leo, Ariadna Romero. “Lui l’ho visto prima piangere e disperarsi per Elisabetta, poi pensare alla sua ex Ariadna e poi avvicinarsi a Giulia…una persona che definisce Elisabetta il suo Grande Fratello non può cambiare idea in così poco tempo. O ha finto prima o finge ora! C’è qualcosa che non mi torna”, ha asserito la Lorenzini.

L’ex gieffina elogia Dayane e critica Rosalinda

E se all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha stretto un bel rapporto con Dayane Mello, durante la sua esperienza nel reality di Canale 5 ha avuto degli scontri con un’altra gieffina. Stiamo parlando dell’attrice messinese Rosalinda Cannavò. E a proposito della modella brasiliana, l’ex gieffina ha detto di volerla continuare a conoscerla anche al di fuori del contesto televisivo. Inoltre, ha fatto presente che il rapporto tra lei e Adua non è così profondo come si vede da fuori.

Sulla Del Vesco l’ex tronista non ha nessun dubbio, è una grande stratega. “La più stratega è Rosalinda. Lei è una persona che se ha in mente qualcosa va avanti per la sua strada imperterrita. Ci sono delle cose che non mi convincono di questa ragazza…secondo me si aggiudicherà la vittoria una donna e Rosalinda potrebbe essere proprio una papabile vincitrice per il tipo di percorso che ha fatto”, ha affermato Sonia.

Sonia Lorenzini e il chiarimento con Tommaso Zorzi

Subito dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5 Sonia Lorenzini ha avuto un’accesa discussione con Tommaso Zorzi per dei trascorsi avvenuti prima del reality show. Intervistata da Comingsoon.it. l’influencer ha detto di essere felice di aver conosciuto chi è veramente il rampollo meneghino. Infatti, quest’ultimo si è avvicinato molto a lei e si è dimostrato essere un ragazzo sensibile. Anche l’ex di Iconize la pensa come Sonia sul flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.