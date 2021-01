GF Vip, Pierpaolo Pretelli categorico: “Il resto non conta, ho mio figlio Leo…”

GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli parla del figlio Leo

Nel bene e nel male Pierpaolo Pretelli senza dubbio è uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la Notizia infatti, è emerso grazie all’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, terminata dopo il suo addio alla casa più spiata d’Italia. Ma anche per la liason intrapresa con l’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

Nelle ultime ore il 30enne lucano ha fatto delle bellissime confessioni che riguardano la sua vita privata. Nello specifico, il gieffino si è lasciato andare alle confidenze rivelando alla sua nuova fiamma alcuni emozionanti retroscena sul figlioletto Leonardo, nato dalla dua precedente relazione sentimentale con la modella Ariadna Romero.

La prima volta che Leonardo gli ha detto papà

Pierpaolo Pretelli non sta passando un periodo roseo. L’ex Velino di Striscia la Notizia, infatti, ci è rimasto male per i giudizi dei suoi familiari su Giulia Salemi. Ma è entrato in crisi dopo aver parlato con la psicologa del GF Vip, che lo ha fatto ragionare sul flirt che ha iniziato nella casa più spiata d’Italia con l’influencer di origini persiane.

Tuttavia, il 30enne lucano non smette di pensare e parlare del figlio Leo. Di recente infatti, il fratello maggiore di Giulio si è lasciato andare a delle confidenze con la Salemi sulla prima volta in cui il bimbo lo ha chiamato ‘papà’. Una circostanza molto emozionante come ha confessato il gieffino: “Eravamo andati ad un evento, quando siamo tornati però abbiamo trovato la porta aperta… erano entrati i ladri. Ariadna piangeva e proprio mentre io la rassicuravo lui ha detto -papà-!”.

Pierpaolo Pretelli emozionato al Grande Fratello Vip 5

Mentre parlava con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato che dopo aver sentito Leo dire papà, lui e la sua ex Ariadna Romero si sono messi a piangere. L’ex Velino di Striscia la Notizia lo ha rivelato con gli occhi lucidi e con una voce emozionata.

“Lì ho capito che il resto non conta, ho mio figlio. Mi fa ridere, pensa che quando siamo in macchina ci sono le buche e mi dice ‘papà guida con attenzione'”, ha affermato il gieffino strappando un sorriso alla sua dolce metà.