GF Vip, frase infelice degli autori sulle violenze subite da Tommaso, costretti a cancellare tutto: ecco la frase

In questi giorni, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un racconto molto toccante nella casa del GF Vip e gli autori hanno commentato la cosa con una frase reputata abbastanza infelice. Il ragazzo, infatti, ha parlato di una relazione tossica vissuta quando aveva 19 anni ed ha detto di essere stato pestato di botte.

La produzione ha condiviso sui social il video in questione contenente lo sfogo di Tommaso, ma è stata aggiunta una frase reputata alquanto inopportuna. Il popolo del web, infatti, è insorto ed ha costretto lo staff della pagina a cancellare tutto. Vediamo di quale frase si tratta.

Il racconto da brividi di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha raccontato ai suoi coinquilini di essere stato vittima di aggressioni da parte di un suo ex fidanzato. Quando aveva 19 anni conobbe un ragazzo al quale si legò in un modo profondo e malsano. Quest’ultimo non si comportava in modo esemplare nei suoi confronti, sta di fatto che lo maltrattava e gli metteva le mani addosso. Una volta, all’uscita da un locale, il ragazzo gettò a terra l’influencer e cominciò a prenderlo a calci al punto da provocargli una ferita parecchio profonda al mento.

Zorzi ha ammesso che era accecato dall’amore provato per questa persona, sta di fatto che gli perdonava qualunque cosa. Il racconto ha lasciato senza parole i suoi coinquilini che, infatti, hanno provato a rincuorare il ragazzo e ad esortarlo a non cadere più vittima di questi rapporti tossici. Anche gli autori del GF Vip hanno voluto condividere il video in questione, ma lo hanno fatto scrivendo una frase decisamente infelice. (Continua dopo il video)

La frase infelice degli autori del GF Vip

Lo staff che gestisce gli account social del reality show, infatti, hanno pubblicato il video in questione dicendo che, in effetti, il primo amore non si scorda mai. La frase è stata seguita da un cuore rosso. Gli utenti del web, però, non hanno apprezzato il modo in cui la produzione ha commentato l’accaduto, sta di fatto che hanno cominciato a diffondersi insulti e accuse contro i membri dello staff.

In molti hanno visto dietro quella frase un velo di ironia, che non è stata affatto gradita. Se Tommaso non dimenticherà mai il suo primo “amore”, purtroppo, è per delle questioni decisamente dolorose e negative. Gli autori del GF Vip, dunque, si sono resi conto della frase infelice ed hanno provveduto immediatamente a rimuovere il commento in questione.