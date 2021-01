Alba Parietti continua ad attaccare Maria Teresa Ruta: “Non t’ inventare balle, ha fatto una sceneggiata”

Alba contro Maria Teresa

Qualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha raccontato agli altri inquilini il presunto due di picche che Alba Parietti si sarebbe beccata da Alain Delon agli inizi degli Anni Novanta durante la serata di Miss Italia. Qualcosa che ha ferito la soubrette piemontese, che è tornata ad attaccare la gieffina.

Lo scorso lunedì, in occasione della nuova puntata, la madre di Francesco Oppini, sul suo profilo Instagram ha condiviso numerosi post ed un paio di commenti, subito dopo cancellati, in cui ha invitato la donna a farsi un giretto. Ma non è finita qui, infatti la torinese ha dato della mitomane, ma anche di una donna molto fantasiosa ed anche di una che deve riprendersi perché stare quattro mesi nella casa di Cinecittà le ha dato alla testa.

L’attacco della soubrette piemontese

Ma lo sfogo di Alba Parietti nei confronti di Maria Teresa Ruta non è finito qui. Infatti, qualche giorno dopo la soubrette piemontese ospite a Casa Chi di Gabriele Parpiglia ha detto che con Alain Delon non si sarebbe mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata. Poi ha ricordato quella sera quando lei, Alberto Tomba e Delon erano i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere qualcun altro.

“Com’è lui? Dico solo che il mio ego in confronto al suo non è nulla! Siamo molto amici, lui stesso ha ammesso di avermi corteggiato sempre, ma io non ho mai corrisposto. Poi, quando mi sono messa con il suo migliore amico è svenuto proprio prima di andare in onda in un programma di Maria De Filippi”, ha affermato la madre di Francesco Oppini.

Quest’ultima ha asserito che quella della gieffina è stata una sceneggiata che si è inventata perché lei è molto fantasiosa. “Se tu vuoi raccontare delle cose va bene, ma non t’ inventare balle sulle tue colleghe. Mi è sembrato un modo per rompermi un po’ le scatole: ieri sera dormivo, ma il mio ego mi ha svegliato”, ha concluso la donna.

Alba Parietti entra in casa per un confronto con la Ruta

Maria Teresa Ruta si è difesa dagli attacchi di Alba Parietti subito dopo che Alfonso Signorini glieli ha mostrati. “Io millantatrice proprio mai. Non sono bugiarda. Perché mi devo inventare queste cose. Ha detto che sono fantasiosa. Ho dovuto dire il suo nome, c’era anche lei e Alfonso me l’ha chiesto. Ho detto la verità ragazzi”, ha affermato la concorrente del Grande Fratello Vip 5. A tal proposito la gieffina avrà modo di dirglielo in faccia visto che la soubrette piemontese entrerà nella casa di Cinecittà nel prossimo appuntamento.