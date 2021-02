Oroscopo 2 febbraio 2021: buone occasioni per Pesci, Capricorno attenti alle spese

L’Oroscopo del 2 febbraio 2021 esorta i nati sotto il segno del Capricorno a non trascurare la sfera economica. Per Pesci e Sagittario, invece, sono in arrivo nuove opportunità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questi giorni c’è il rischio di vivere un conflitto tra ciò che desiderate, da voi e dagli altri e ciò che accade realmente. Le vostre aspettative sono un po’ troppo alte, specie sulle persone che vi circondano, questo potrebbe condurvi verso cocenti delusioni. Siate più razionali.

Toro. Oggi dovete prestare parecchia attenzione in quanto siete parecchio maldestri. Se svolgete lavori manuali, per cui è necessario essere molto concentrarti, siate molto cauti, perché il rischio di errori è altissimo. Siete distratti e avete la mente da un’altra parte. Fermatevi un attimo per recuperare le forze.

Gemelli. L’Oroscopo del 2 febbraio 2021 vi esorta ad agire in campo sentimentale. La situazione è favorevole, pertanto, non siate timorosi. In campo professionale, invece, potrebbero esserci degli ostacoli da superare, tuttavia, non abbiate paura, con calma e tranquillità si risolverà ogni cosa.

Cancro. I nati sotto questo segno sono desiderosi di un cambiamento. Sappiate, però, che il cammino è parecchio lungo, pertanto, ricordate che la fretta è cattiva consigliera. In amore ci sono delle divergenze da appianare, ma anche in questo caso dovrete attendere un po’ di tempo prima di riuscirci.

Leone. In questo momento siete pieni di impegni e, allo stesso tempo, sentite di non essere in grado di gestire tutto da soli. Le persone che vi circondano, però, non è detto che siano idonee ad assecondare le vostre volontà, pertanto, forse è il caso di fermarsi e cercare di gestire tutto con maggiore calma e tempo.

Vergine. Nuove conoscenze in arrivo per quanto riguarda i nati sotto il segno della Vergine. Non temete di sbagliare, se non rischiate non potete sapere come andrà a finire. Nel lavoro, invece, è opportuno mantenere la calma e non dare troppo nell’occhio, il rischio di commettere qualche gaffe è alto.

Previsioni 2 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna entra nel vostro segno e questo vi spingerà ad essere alla continua e spasmodica ricerca di stabilità. Non amate sentirvi sulle spine, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. Per tale ragione, a partire da questo momento potreste diventare un po’ insistenti con il partner. Tuttavia, è opportuno che gli altri agiscano secondo i loro tempi.

Scorpione. In questo periodo potrebbe esserci un po’ di distacco tra le aspettative e la realtà. Non fate castelli in aria e, soprattutto, non fate il passo più lungo della gamba. Il periodo è positivo per quanto riguarda il lavoro, ma è opportuno rivedere meglio alcune questioni economiche.

Sagittario. A partire da oggi potrebbero presentarsi nuove occasioni sia in campo professionale, sia amoroso. L’Oroscopo del 2 febbraio denota che questo sarà una mese molto proficuo per voi. Se siete single, è giunta l’ora di darvi da fare e di lasciarvi andare in nuove conoscenze.

Capricorno. In questo periodo state dando una grande importanza all’amore. Questa è la sfera di vostro maggiore interesse, pertanto, potreste trascurare tutto il resto. Specie dal punto di vista economico, è opportuno fare delle valutazioni ed evitare di spendere troppo denaro per cose futili.

Acquario. Venere fa capolino nel vostro segno, quindi è opportuno badare bene ai rapporti amorosi. Amore e amicizia andranno di pari passo e questo vuol dire due cose. La prima è che un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. La seconda, invece, è che in amore avete bisogno di dialogo e di poter condividere le vostre passioni, come fareste con un amico.

Pesci. Periodo molto favorevole per quanto riguarda le relazioni appena nate. Quelle stabili, invece, potrebbero rischiare di essere travolti dai problemi legati alla routine e alle abitudini. In campo lavorativo, invece, ci sono buone occasioni all’orizzonte, non lasciatevele scappare.