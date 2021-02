DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticiapzioni dell’8 febbraio: Osman lascia Istanbul, Leyla e Sanem insieme

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Nella puntata che verrà andrà in onda lunedì 8 febbraio 2021 nella consueta fascia oraria delle 16:35 circa.

Gli spoiler dicono che Osman, quando tutti sapranno che lui e Leyla non sono più una coppia, lascerà Istanbul. Ayhan non prenderà bene la scelta del fratello maggiore di partire, dopo essere stato ingaggiato da un noto regista in una serie tv.

Osman lascia la città per rincorrere il suo sogno

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 8 febbraio 2021, rivelano che Osman, dopo aver chiuso con Leyla, prenderà una decisione clamorosa. Quest’ultimo, archiviato il suo mestiere da macellaio per modello, farà sapere alla sua ex di essere di lasciare la città. Il ragazzo ha accettato una proposta di lavoro che gli permetterà di rafforzare la sua carriera di attore.

Il fratello di Ayhan saluterà la donna che ama, augurandole di trovare qualcuno, a persona giusta per lei. Tuttavia le farà presente che il loro rapporto d’amicizia durerà per sempre. Ayhan sarà molto triste per la partenza del fratello maggior. In più, l’amica di Sanem rifiuterà l’approccio di CeyCey quando la inviterà a pranzare con lui. Nello specifico, gli dirà di non avere più fiducia nell’amore, anche se lui proverà a rassicurarla. A quel punto la giovane chiederà al fidanzato darle un po’ di tempo per poter ritrovare sé stessa.

Emre e Leyla si ritrovano

Gli spoiler del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Leyla ed Emre mentre si troveranno a tavola si lanceranno degli sguardi passionali. Il secondogenito di Aziz e la Aydin sembreranno ritrovare l’intesa perduta, non appena avranno la possibilità di appartarsi e parlare. Il fratello di Can e la sua ex segretaria si diranno di provare ancora amore l’uno per l’altra.

In quell’occasione però, la ragazza si mostrerà abbastanza timorosa per il futuro, anche se il Divit farà di tutto per rassicurarla. Nel frattempo ci sarà anche il corteggiamento di Muzaffer a Guliz, e a una nuova telefonata di CeyCey con la nonna, che continuerà a pressare il nipote affinché si sposi prima lei muoia.