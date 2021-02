GF Vip, Alda D’Eusanio su Laura Pausini: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia di botte” (VIDEO)

Le pesanti illazioni di Alda D’Eusanio

Ne tardo pomeriggio di venerdì tutti i concorrenti si stavano preparando per il live serale del Grande Fratello Vip 5. Mentre si truccavano e vestivano, da sottofondo c’era della musica. Ad un certo punto però, Alda D’Eusanio, mentre si trovava in bagno insieme a Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha fatto una nuova uscita fuori luogo.

Tra le tante canzoni che la produzione ha passato, anche quelli di Laura Pausini, la pop star di casa nostra famosa in tutto il mondo. E a proposito di questo, l’artista bolognese da poco è stata nominata ai Golden Globe per la sua “Io sì/Seen”.

Alda D’Eusanio la spara grossa su Laura Pausini e Paolo Carta

Ma tornando dentro la casa del Grande Fratello Vip 5, gli autori hanno proposto due brani di Laura Pausini, ovvero ‘Invece No’ e ‘Strani Amori’. Ad un ceryo punto Rosalinda Cannavò ha chiesto a Dayane Mello se conoscesse colei che canta i due brani e lei ha risposto con un secco “Certo”. In qursti quattro mesi e mezzo di permanenza nella casa di Cinecittà, la modella brasiliana ha elogiato la cantante emiliana, sottolineando quanto sia amata e stimata anche in Brasile. Ad un certo punto però, Alda D’Eusanio si è lasciata andare a delle pesanti illazioni contro la professionista e il suo compagno Paolo Carta.

“Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, ha asserita la 70enne. Samantha de Grenet l’ha guardata stranita certa che quanto assetito dalla giornalista non sia vero. Per questo motivo la regia qualche istante dopo ha staccato mettendo le immagini sulla stanza blu. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

Le illazioni di Alda D’Eusanio hanno lasciato senza parole tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 e che li ha spinti a criticate la giornalista sui vari social network. In molti le hanno puntato il dito contro affermando che sono solo delle insinuazioni che non corrispondono alla realtà.

Il pensiero della 70enne non è piaciuto per niente al pubblico del reality show di Canale 5 ma anche agli italiani in generale. Ora c’è sa vedere se arriverà la replica da parte di Laura Pausini e il compagno Paolo Carta.