Uomini e Donne spoiler oggi: Gemma e Tina nel caos, presentazione nuovi tronisti

Dopo la scelta di Davide, andata in onda ieri, mercoledì 10 febbraio, gli spoiler di oggi di Uomini e Donne ci svelano che verranno presentati i nuovi tronisrti. Si tratta di due ragazzi, Giacomo e Massimiliano, entrambi con dei trascorsi di vita alquanto particolari.

Nel corso della puntata, però, si parlerà anche dei membri del trono classico e non mancheranno i soliti battibecchi tra Tina e Gemma. Le due donne, infatti, si scontreranno nuovamente e l’oggetto di discussione sarà, come sempre, la travagliata vita sentimentale della Galgani.

I due nuovi tronisti di Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che Maria De Filippi presenterà i due nuovi tronisti. Loro sono Giacomo, di anni 25, e Massimiliano, di anni 20. I due hanno due background davvero differenti. Il primo è un videomaker, che ama viaggiare e conoscere persone nuove. Nella vita dà una grande priorità all’amicizia e alla famiglia. A Uomini e Donne spera di incontrare una ragazza semplice in grado di farlo innamorare. Massimiliano, invece, ha un trascorso un po’ turbolento.

Suo padre è andato via di casa quando lui era un ragazzino, pertanto, si è subito dovuto cimentare nel mondo del lavoro. Malgrado questo, però, è molto grato a sua madre e a sua sorella per tutto l’amore che sono state in grado di donargli. Nonostante la sua giovane età, dunque, il nuovo tronista si reputa un ragazzo parecchio maturo e con delle aspettative di vita molto serie.

Spoiler oggi: lite tra Tina e Gemma

Dopo la presentazione dei due nuovi arrivati, Maria De Filippi li lascerà ambientare in studio passando a commentare le dinamiche del trono over. Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, rivelano che, come sempre, non si potrà fare a meno di parlare di Gemma Galgani. La dama farà il suo ingresso trionfale, sotto le note di un’ennesima canzone scelta da Tina. Successivamente, si accomoderà al centro dello studio e ragguaglierà i presenti circa le ultime novità tra lei e Maurizio.

La precedente puntata si è conclusa con la volontà del cavaliere di frequentare sia la Galgani sia Maria. Nella puntata odierna, dunque, vedremo come si sono evolute le cose tra loro. Durante tutto il dibattito, naturalmente, non mancheranno le battutine di Tina Cipollari contro la sua acerrima nemica.