GF Vip, Tommaso Zorzi vuole lasciare la casa, ma la produzione blocca la porta rossa (VIDEO)

Tommaso Zorzi vuole abbandonare la casa di Cinecittà

Venerdì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati accusati di essere strateghi per via delle critiche fatte a Maria Teresa Ruta.

Una volta terminato l’appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset il rampollo meneghino ha cercato in tutti i modi ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ma il 25enne non è riuscito nel suo intento perché la produzione del reality show ha bloccato l’uscita. Tutto è partito quando l’influencer ha avuto una crisi dopo il live.

A quel punto il ragazzo si è diretto verso la prima porta rossa, mentre Pierpaolo Pretelli lo ha fermato dicendogli cosa stesse facendo. Sul posto erano presenti anche Stefania e Zelletta, che hanno provato a far cambiare idea all’amico. La Orlando gli ha ricordato che una cosa del genere era capitata pure a lei e Zorzi si era comportato allo stesso modo come ora sta facendo lei. Andrea invece, si è posizionato davanti alla porta, affermando: ”Tu no, non te ne vai, io non ti faccio andare via”. Tuttavia il giovane è riuscito a superare il primo varco del loft di Cinecittà.

La produzione blocca la porta rossa

A quel punto Tommaso Zorzi si è diretto spedito verso la seconda porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 5. Ma la produzione ha agito d’anticipo bloccandola. Ricordiamo infatti, che se tale venisse varcata comporterebbe la squalifica immediata dal reality show di Canale 5. Il rampollo meneghino ha cercato di muovere la maniglia, ma si è reso conto che era stata messa la sicura, di conseguenza ha capito che non poteva andar via.

Stefania Orlando ha rivolgendosi al 25enne ha detto: ”Amore, non facciamo stupidaggini”. Ma il milanese ha replicato alla sua amica che la sua intenzione era quella di andare via: ”Stefania, ti prego, mi devi far uscire”. In tutto questo Zelletta è rimasto al fianco dei due, mandando via Pierpaolo Pretelli. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Tommaso Zorzi vuole uscire dal GF Vip 5, la Orlando vuole seguirlo

Rendendosi conto che la porta rossa del GF Vip 5 era ancora bloccata, Tommaso Zorzi rivolgendosi alla regia ha esclamato: ‘‘Mi devono fare uscire, non possono chiudere la porta”. Stefania Orlando ha detto all’amico, facendogli capire che stava commettendo un grosso sbaglio: ”Invece possono”.

Il rampollo milanese ha continuato a dire di voler abbandonare il reality show e, non riuscendo a farlo calmare, la bionda conduttrice ha asserito: ”Allora mi metto una cosa io ed esco con te”