Uomini e Donne, anticipazioni del 17 febbraio: la scelta di Maurizio, Riccardo e Roberta fuori

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo una puntata abbastanza movimentata che ha visto protagonista Giancarlo, oggi pomeriggio il pubblico a cosa assisterà?

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, dicono che si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma anche di Gemma Galgani, Maria e Maurizio G. La De filippi chiamerà quest’ultimo a fare una scelta fra le due dame.

Maurizio deve scegliere fra Gemma e Maria

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Maurizio, dopo aver parlato fuori dallo studio sia con Maria che con Gemma Galgani, rientrerà in studio. Di conseguenza, inizierà un vero e proprio gioco da parte della conduttrice Maria De Filippi, la quale, durante un ballo, dietro le quinte farà vestire elegante e provocante la 71enne torinese. Poi la padrona di casa le chiederà di ammaliare e provocare il cavaliere portandolo in una stanza, mentre tutto il pubblico ascolterà.

L’uomo però, non si lascerà intimidire più di tanto, dirà che per baciarsi bisogna essere in due e quindi noteremo un po’ tutti che in realtà è poco coinvolto. Poi la moglie di Maurizio Costanzo farà fare la medesima cosa a Maria che si dimostra più sensuale e ammaliante. Quando rientreranno in studio la presentatrice farà mettere le sedute della scelta e farà accomodare le due donne, ma lui chiederà il permesso di prendersi un’altra settimana per decidere con quale delle due dame andare avanti.

Maria De Filippi vuol far scegliere Guarneri no è d’accordo

Gli spoiler del nuovo appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Riccardo uscirà dallo studio e Roberta lo seguirà per discuterne fuori. Di conseguenza, la padrona di casa Maria De Filippi proverà in qualsiasi modo di premere il piede sull’acceleratore e proporrà al personal trainer pugliese di accettare la sua proposta, cioè far mettere le sedie al centro studio e scegliere la dama.

Ma il cavaliere non si lascerà convincere dalla conduttrice pavese. Continuerà a sentire la Di Padua, ma di uscire di lì insieme dal parterre senior ancora non se ne parla. Infine Nicola e Patrizia comunicheranno ai presenti che la loro conoscenza sta procedendo a gonfie vele e lui dirà di essere molto preso da dama, che a questo punto potrebbe essere la sua futura compagna.