Grande Fratello Vip 5 sta per finire: ecco i momenti più emozionati dell’edizione (VIDEO)

Tra poco più di una settimana il Grande Fratello Vip 5 chiuderà i battenti. Questa è stata l’edizione più anticonvenzionale di sempre, sia per quanto riguarda la durata sia per molti altri aspetti.

Per tale ragione, ripercorriamo insieme le tappe più importanti ed emozionati di questa edizione del reality show di Canale 5. A darci una mano è stato il profilo Instagram del programma sul quale è stata pubblicata una clip inerente alcuni degli episodi degni di nota.

I momenti più emozionanti del Grande Fratello Vip 5

Lunedì 1 marzo andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 5. I finalisti, attualmente sicuri, sono: Pierpaolo, Tommaso e Dayane, tutti gli altri, invece, rischiano di uscire tra lunedì e venerdì prossimo. Adesso che questa lunga ed emozionante esperienza sta per finire, vediamo quali sono stati i momenti più commoventi. Tra di essi, una delle clip che ha generato maggiore coinvolgimento nei telespettatori è stata quella inerente un abbraccio molto emozionante tra Tommaso e Francesco.

I due hanno legato moltissimo e per tutta la loro convivenza si sono supportati e incoraggiati a vicenda. Particolarmente toccante, inoltre, è stato anche il momento in cui Patrizia De Blanck ha incontrato sua figlia Giada, la quale le ha manifestato tutto il suo amore e la sua riconoscenza. Alla lista, naturalmente, non possono mancare le effusioni che si sono scambiate Rosalinda e Dayane in tutti questi mesi di convivenza.

Dal Capodanno al grave lutto

Tra le varie sorprese ai vip, poi, quelle più sentite, anche dai telespettatori, sono state quelle fatte a Francesco, Maria Teresa e Tommaso. I tre hanno incontrato rispettivamente, il padre, il figlio e i genitori. Anche l’incontro tra Andrea Zenga e Walter Zenga ha toccato il cuore del pubblico. A intenerire maggiormente c’è stato anche lo sfogo del concorrente che, dopo l’incontro con l’atleta, è scoppiato in un pianto disperato.

Degno di nota in questo Grande Fratello Vip 5 è, certamente, il momento in cui i concorrenti hanno festeggiato il Capodanno. Per la prima volta Mediaset ha deciso di trascorrere tale giorno dell’anno in compagnia dei reclusi nella casa di cinecittà. Tra gli ultimi avvenimenti, poi, possiamo annoverare la morte del fratello di Dayane e il momento in cui tutti i concorrenti si sono riuniti in giardino per fare l’ultimo saluto al povero Lucas. Insomma, un’edizione che, certamente, passerà nella storia per molti fattori.