Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 febbraio: Umberto confessa la verità a Marta

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 24 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Marta, finalmente, verrà a conoscenza del segreto di Federico. Contrariamente a quanto molti si aspettavano, però, la fanciulla non prenderà affatto di buon grado la cosa.

Il Mantovano, intanto, continuerà ad essere un problema per Ludovica e Marcello. Tale situazione non farà altro che avvicinare ulteriormente i due. Nel frattempo, Maria riceverà una bella notizia, la fanciulla potrà rimanere a Milano.

Anticipazioni 24 febbraio: Marta scopre la verità su Federico

Nel corso della puntata del 24 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Marta comincerà a diventare sempre più sospettosa in quanto noterà che Federico avrà comportamenti alquanto bizzarri. La situazione, quindi, diventerà particolarmente tesa, in quanto la protagonista farà un po’ troppe domande. Ad un certo punto, allora, Umberto deciderà di rompere il silenzio e di raccontare a sua figlia la verità su Federico. La moglie di Vittorio, però, rimarrà alquanto basita da quanto appreso e non prenderà di buon grado la notizia.

A fronte di questa situazione problematica, però, ci saranno anche delle belle notizie. Maria, ad esempio, scoprirà di poter rimanere a Milano in quanto troverà una nuova sistemazione. Giuseppe si rivelerà molto utile in questo, sta di fatto che esorterà la giovane ad andare a vivere a casa delle veneri, essendosi liberato il posto di Gabriella. Questa notizia allieterà moltissimo Rocco ma, allo stesso tempo, indispettirà Irene.

Nuove selezioni al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 24 febbraio, vedremo che Beatrice e Vittorio si attiveranno per cercare una nuova capocommessa. Dopo la partenza di Clelia e l’affidamento temporaneo dell’incarico a Dora e Irene, i due si renderanno conto di necessitare di una persona qualificata per ricoprire tale incarico. Per tale motivo, partiranno le selezioni. Pietro, dal canto suo, capirà chi sia la persona interessata dalle attenzioni di Stefania.

Su di un altro versante, poi, vedremo che le pressioni del Mantovano diventeranno sempre più forti e pesanti. Il malvivente non smetterà di tormentare Ludovica e Marcello. Questa situazione, però, avrà di positivo il fatto che i due giovani finiranno per avvicinarsi moltissimo, Che stia per sbocciare qualcosa tra loro? Infine, la reazione di Marta alla scoperta di essere la sorellastra di Federico farà preoccupare molto la sua famiglia e suo marito Vittorio. Nessuno si aspettava un simile comportamento.