GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: “Baci davanti alle telecamere, poi…”, la segnalazione

Francesco Oppini duro con Dayane Mello

Domenica sera, a Live Non è la D’Urso tra i vari ospiti che hanno parlato del Grande Fratello Vip 5 anche Francesco Oppini che conosce bene la casa più spiata d’Italia. Il figlio di Alba Parietti non è stato per niente tenero con alcuni coinquilini con le quali ha condiviso tre mesi all’interno del loft più spiato d’Italia.

Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è ormai agli sgoccioli, infatti il primo marzo si disputerà la finalissima. In pole position alla vittoria ci sono la modella brasiliana Dayane Mello tra le principali favorite insieme a Tommaso Zorzi. La sudamericana è stata pesantemente criticata da Oppini, che all’inizio aveva stretto un bellissimo rapporto con lei, salvo poi ricredersi sul suo conto con tanto di liti ed incomprensioni.

Il figlio di Alba Parietti contro la modella brasiliana

Nello specifico, sempre domenica sera a Live Non è la D’Urso, l’ex gieffino Francesco Oppini ha accusato Dayane Mello di non essersi comportata per nulla bene con la sua amica speciale Rosalinda Cannavò.

“Rosalinda ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone. Lo abbiamo visto con Dayane, adesso lo fa con Andrea Zenga. Il problema è che io non ho capito ancora chi è Adua o Rosalinda. In ogni caso la Mello le ha dimostrato che non è una vera amica. Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica come abbiamo pensato, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato. Questo è oltre l’incoerenza”, ha fatto sapere il figlio di Alba Parietti che presto potrebbe convolare a nozze con la sua storica fidanzata.

Francesco Oppini fa una rivelazione su Dayane e Rosalinda

Ma la rabbia di Francesco Oppini nei confronti di Dayane Mello si era manifestata in un’altra occasione, ovvero circa un mese fa. In quell’occasione l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 era stato piuttosto duro nel giudizio sulla modella sudamericana.

“Purtroppo sono convinto che i baci tra lei e Rosalinda siano stati fatti soltanto per le telecamere. Rosalinda però ci ha davvero creduto nel loro rapporto, mettendoci tutta se stessa, ma non Dayane. Quando hanno avuto i loro alti e bassi, l’ha pugnalata alle spalle. Non penso si sia infatuata, ma ritengo che molte cose siano state fatte soltanto per avere durante la diretta con Alfonso una di quelle famose clip“, aveva detto la figlia di Alba Parietti.